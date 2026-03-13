Dramma a Cervia: cadavere di un uomo nel canale delle saline

Dramma e mistero a Cervia

Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Cervia nelle prime ore di questa mattina. Intorno alle 8:00, alcuni passanti che percorrevano via Bracciano, nell’area compresa tra via Bova e via Malva Sud, hanno notato un cadavere affiorare dalle acque del canale che collega le Saline al porto cittadino. La notizia è riportata da Ravenna Today.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo del ritrovamento i sanitari del 118, le squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento, il personale medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.