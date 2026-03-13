Dramma a Cervia: cadavere di un uomo nel canale delle saline

Dramma e mistero a Cervia
Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Cervia nelle prime ore di questa mattina. Intorno alle 8:00, alcuni passanti che percorrevano via Bracciano, nell’area compresa tra via Bova e via Malva Sud, hanno notato un cadavere affiorare dalle acque del canale che collega le Saline al porto cittadino. La notizia è riportata da Ravenna Today.
L’allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo del ritrovamento i sanitari del 118, le squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento, il personale medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.
Le indagini dei Carabinieri: si cerca di identificare la vittima
I rilievi delle forze dell’ordine sono proseguiti per l’intera mattinata nel tentativo di fare luce sul mistero. Dai primi accertamenti esterni, sul corpo della vittima — un uomo apparentemente di mezza età — non sarebbero emersi segni evidenti di violenza.
Un elemento di complessità è rappresentato dall’assenza di documenti d’identità addosso all’uomo, rendendo difficile l’identificazione immediata. Gli inquirenti stanno vagliando ogni pista e non escludono alcuna ipotesi, dal malore fatale al gesto volontario, fino alla caduta accidentale.
Il giallo della bicicletta e gli accertamenti della Procura
Un dettaglio al vaglio degli investigatori riguarda il ritrovamento di una bicicletta senza lucchetto nelle immediate vicinanze del luogo del ripescaggio. Al momento, tuttavia, non vi è la certezza che il mezzo appartenesse effettivamente alla vittima trovata cadavere.
Il pubblico ministero di turno, Angela Scorza, è stata prontamente informata dell’accaduto. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami autoptici che dovranno chiarire l’esatta causa della morte e l’orario del decesso.
Le autorità invitano chiunque avesse notizie di persone scomparse o dettagli utili a recarsi presso la caserma dei Carabinieri di Cervia per fornire segnalazioni.