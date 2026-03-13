 Skip to main content
Notizie

Concessioni balneari: pubblicato il decreto che annuncia il bando tipo

Anna Budini13 Marzo 2026
spiaggia cesenatico

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 32/2026 “Commissari”, che introduce il percorso per definire il bando tipo per le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo. Il provvedimento stabilisce che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà presentare il modello di bando alla Conferenza Unificata per acquisire il relativo parere.

Nelle prossime settimane il Ministero, dopo il confronto con la Conferenza Unificata — che riunisce rappresentanti del Governo, delle Regioni e dei Comuni — elaborerà il modello standard per le gare delle concessioni balneari. Si tratta di un passaggio preliminare: il decreto appena pubblicato, infatti, annuncia il bando tipo.

Una volta definito, il testo dovrà essere esaminato e approvato dalla Conferenza Unificata. Solo successivamente entrerà pienamente in vigore tramite un ulteriore decreto. Per questo motivo i tempi non saranno immediati.

Unisciti al canale TelegramUnisciti al canale Whatsapp

“Lo aspettavamo con ansia – spiega Simone Battistoni, presidente della Cooperativa Bagnini di Cesenatico – Se dobbiamo andare a gara è giusto che esista una linea guida uguale per tutti. Ribadisco però che non sono favorevole ai bandi: siamo l’unico Stato europeo che li applica. Se dovranno essere fatti, è indispensabile una regola comune, altrimenti rischiamo di frammentare il sistema e di mettere a rischio uno dei pochi asset strategici rimasti del Paese, cioè il turismo balneare. Adesso vedremo quale sarà il contenuto del bando”.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share