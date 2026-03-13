Concessioni balneari: pubblicato il decreto che annuncia il bando tipo

“Lo aspettavamo con ansia – spiega Simone Battistoni, presidente della Cooperativa Bagnini di Cesenatico – Se dobbiamo andare a gara è giusto che esista una linea guida uguale per tutti. Ribadisco però che non sono favorevole ai bandi: siamo l’unico Stato europeo che li applica. Se dovranno essere fatti, è indispensabile una regola comune, altrimenti rischiamo di frammentare il sistema e di mettere a rischio uno dei pochi asset strategici rimasti del Paese, cioè il turismo balneare. Adesso vedremo quale sarà il contenuto del bando”.