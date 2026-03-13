Domenica si vota per il Presidente della Provincia: tutte le info

Luogo e orario per votare
Domenica 15 marzo si terranno le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia di Forlì-Cesena.
Saranno attivi, per la prima volta, due seggi elettorali:
–Forlì, nella sede della Provincia in piazza Morgagni 9, per tutti i Comuni del comprensorio forlivese;
–Cesena, nella sede provinciale di viale Bovio 425, per i Comuni delle Unioni Valle del Rubicone/Mare e Valle del Savio.
Le attività di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20.
Elezioni di secondo livello: che cosa sono
A votare saranno sindaci e consiglieri comunali dei 30 Comuni della provincia, per un totale di 436 elettori, come previsto dalla riforma Delrio.
I candidati alla presidenza sono: Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente uscente della Provincia, eletto il 18 dicembre 2021, e Francesca Pondini, sindaca del Comune di Galeata.
Il sistema di ponderazione: di cosa si tratta
Il voto è espresso attraverso un sistema di ponderazione legato, cioè, alla popolazione dei Comuni come stabilito dall’articolo 1, comma 34, della legge n. 56 del 2014. Il peso del voto varia quindi in ragione alla dimensione demografica del Comune rappresentato dall’elettore.
Esempio: dai 37 voti ponderati per ciascun consigliere del Comune di Premilcuore (680 abitanti) ai 905 voti ponderati per ciascun consigliere del Comune di Forlì (117.535 abitanti).
Concluse le operazioni di voto si procederà immediatamente allo scrutinio, al termine del quale sarà proclamato il nuovo Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, destinato ad un incarico di quattro anni, salvo cessazione anticipata in caso di fine del mandato da sindaco. Il Consiglio provinciale sarà, invece, rinnovato il prossimo autunno: le ultime elezioni si sono svolte il 29 settembre 2024.