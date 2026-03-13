Domenica si vota per il Presidente della Provincia: tutte le info

Elezioni di secondo livello: che cosa sono

A votare saranno sindaci e consiglieri comunali dei 30 Comuni della provincia, per un totale di 436 elettori, come previsto dalla riforma Delrio.

I candidati alla presidenza sono: Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente uscente della Provincia, eletto il 18 dicembre 2021, e Francesca Pondini, sindaca del Comune di Galeata.