Serata Over alla discoteca Energy di Cesenatico, Sabato 14 marzo

Il programma della serata: dagli anni ’80 alle hit attuali

La serata dell’Energy è studiata per offrire un viaggio musicale completo. Si parte presto, alle 22:00, con una selezione dedicata alle indimenticabili hit degli anni ’80 e ’90, per poi scivolare verso i suoni più contemporanei e le tracce più ritmate del momento.

L’esperienza sarà arricchita da coreografie suggestive, animazione professionale ed effetti luminosi all’avanguardia, elementi che rendono l’Energy una delle cornici più iconiche e “cult” per il territorio romagnolo.

I protagonisti in consolle: DJ e Vocalist

Per garantire il massimo del coinvolgimento, in pista grande si alterneranno professionisti di lungo corso del panorama notturno locale:

DJ Set: Jury Maru e Christian Fornino.

Vocalist: Franz Collini e Mattia Matro.

Pista dedicata agli amanti del genere Afro

Una delle particolarità di questo sabato all’Energy è lo spazio riservato ai ritmi alternativi. Per tutti gli appassionati del genere Afro, sarà disponibile una pista dedicata con una selezione musicale curata nei minimi dettagli dai DJ Cleto e Teo.

Collaborazioni e organizzazione

L’evento nasce dalla sinergia tra alcune delle realtà più attive nel mondo del clubbing romagnolo: lo staff NRG Over, Quelli Del Sundee e Afropark. Una collaborazione collaudata che garantisce un target di pubblico selezionato e un’atmosfera d’altri tempi.

Come partecipare: info e prenotazioni in lista

Per evitare code e assicurarsi l’accesso all’evento, è possibile prenotare l’ingresso in lista comodamente online.