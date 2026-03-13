Serata Over alla discoteca Energy di Cesenatico, Sabato 14 marzo

Torna la serata Over all’Energy di Cesenatico: sabato 14 marzo una notte tra icone e grandi hit
Dopo il grande successo del precedente appuntamento, la discoteca Energy di Cesenatico si prepara a ospitare nuovamente uno degli eventi più amati dal pubblico “Over” della Romagna. Sabato 14 marzo, dalle ore 22:00 fino alle 04:00, il locale simbolo della Riviera si trasformerà nel palcoscenico ideale per una notte all’insegna del divertimento adulto e di qualità.
Il programma della serata: dagli anni ’80 alle hit attuali
La serata dell’Energy è studiata per offrire un viaggio musicale completo. Si parte presto, alle 22:00, con una selezione dedicata alle indimenticabili hit degli anni ’80 e ’90, per poi scivolare verso i suoni più contemporanei e le tracce più ritmate del momento.
L’esperienza sarà arricchita da coreografie suggestive, animazione professionale ed effetti luminosi all’avanguardia, elementi che rendono l’Energy una delle cornici più iconiche e “cult” per il territorio romagnolo.
I protagonisti in consolle: DJ e Vocalist
Per garantire il massimo del coinvolgimento, in pista grande si alterneranno professionisti di lungo corso del panorama notturno locale:
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DJ Set: Jury Maru e Christian Fornino.
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Vocalist: Franz Collini e Mattia Matro.
Pista dedicata agli amanti del genere Afro
Una delle particolarità di questo sabato all’Energy è lo spazio riservato ai ritmi alternativi. Per tutti gli appassionati del genere Afro, sarà disponibile una pista dedicata con una selezione musicale curata nei minimi dettagli dai DJ Cleto e Teo.
Collaborazioni e organizzazione
L’evento nasce dalla sinergia tra alcune delle realtà più attive nel mondo del clubbing romagnolo: lo staff NRG Over, Quelli Del Sundee e Afropark. Una collaborazione collaudata che garantisce un target di pubblico selezionato e un’atmosfera d’altri tempi.
Come partecipare: info e prenotazioni in lista
Per evitare code e assicurarsi l’accesso all’evento, è possibile prenotare l’ingresso in lista comodamente online.
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Quando: Sabato 14 marzo, dalle 22:00 alle 04:00.
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Dove: Discoteca Energy, Cesenatico (FC).
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Prenotazioni digitali: È possibile registrarsi tramite il portale dedicato al seguente indirizzo: Prenota qui il tuo ingresso.