Laboratorio podcast: raccontare con la voce al primo circolo di Cesenatico

Il progetto ha trasformato le aule in veri e propri studi di registrazione, integrando scrittura creativa, espressione vocale e competenze digitali in un percorso laboratoriale e cooperativo di alto valore formativo.

Un progetto nel segno del Piano Estate 2025-26

L’iniziativa non è nata per caso, ma si inserisce in una cornice istituzionale precisa. La Dirigente Scolastica, la dr.ssa Lucia Santarsiero, ha sottolineato l’importanza strategica dell’attività:

“Questo laboratorio si è svolto grazie al finanziamento del Piano nazionale di coesione, il cosiddetto Piano Estate 2025-26. Ha rappresentato una significativa esperienza didattica e relazionale, capace di integrare scrittura creativa, comunicazione orale e competenze digitali, promuovendo un apprendimento attivo, inclusivo e partecipato.”

Dalla pagina al microfono: le fasi del laboratorio

Il percorso, guidato con professionalità dalla docente Arianna Valli e dalla tutor Errosa Rosa, ha toccato diversi ambiti della comunicazione moderna.

1. Scrittura creativa e ideazione

Prima di arrivare al microfono, i bambini hanno lavorato sulle fondamenta della narrazione:

Costruzione della storia: Ideazione di trame coinvolgenti.

Personaggi e ambientazioni: Sviluppo di mondi fantastici come strumento di espressione.

Gestione delle emozioni: Riflessione sul punto di vista narrativo per rendere i racconti più profondi e consapevoli.

2. L’arte della lettura espressiva

Un podcast non è solo testo, è voce. Una parte fondamentale delle attività è stata dedicata alla lettura espressiva. Gli alunni hanno imparato a modulare il tono e il ritmo, comprendendo come trasformare la parola scritta in un racconto orale capace di emozionare l’ascoltatore.

Tecnologia e collaborazione: il linguaggio digitale

Il laboratorio podcast ha permesso ai piccoli studenti di confrontarsi con gli strumenti del mestiere. L’introduzione al linguaggio tecnico ha previsto:

Tecniche di registrazione audio .

Uso consapevole delle tecnologie digitali .

Post-produzione con inserimento di musiche ed effetti sonori per arricchire la narrazione.

L’intero processo è stato basato sul lavoro di gruppo: l’ascolto reciproco e la revisione collettiva dei testi sono stati i pilastri che hanno garantito il successo dei prodotti finali.

Il risultato finale: tra cartaceo e digitale

A conclusione del percorso, ogni gruppo ha dato vita a un’opera completa. Il risultato è un podcast narrativo originaleaccompagnato da un elaborato cartaceo.

Quest’ultimo include la copertina del progetto, il testo della storia e un QR code che rimanda direttamente all’ascolto della registrazione. Un ponte perfetto tra la tradizione della carta e l’innovazione del digitale, che testimonia il tempo dedicato a immaginare, collaborare e, soprattutto, a crescere insieme.