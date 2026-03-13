Laboratorio podcast: raccontare con la voce al primo circolo di Cesenatico

Cesenatico si conferma all’avanguardia nella sperimentazione didattica.
Tra gennaio e febbraio 2026, gli alunni della scuola primaria del Primo Circolo Didattico hanno svestito i panni di studenti tradizionali per indossare le cuffie da “podcaster” in un laboratorio dedicato.
Il progetto ha trasformato le aule in veri e propri studi di registrazione, integrando scrittura creativa, espressione vocale e competenze digitali in un percorso laboratoriale e cooperativo di alto valore formativo.
Un progetto nel segno del Piano Estate 2025-26
L’iniziativa non è nata per caso, ma si inserisce in una cornice istituzionale precisa. La Dirigente Scolastica, la dr.ssa Lucia Santarsiero, ha sottolineato l’importanza strategica dell’attività:
“Questo laboratorio si è svolto grazie al finanziamento del Piano nazionale di coesione, il cosiddetto Piano Estate 2025-26. Ha rappresentato una significativa esperienza didattica e relazionale, capace di integrare scrittura creativa, comunicazione orale e competenze digitali, promuovendo un apprendimento attivo, inclusivo e partecipato.”
Dalla pagina al microfono: le fasi del laboratorio
Il percorso, guidato con professionalità dalla docente Arianna Valli e dalla tutor Errosa Rosa, ha toccato diversi ambiti della comunicazione moderna.
1. Scrittura creativa e ideazione
Prima di arrivare al microfono, i bambini hanno lavorato sulle fondamenta della narrazione:
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Costruzione della storia: Ideazione di trame coinvolgenti.
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Personaggi e ambientazioni: Sviluppo di mondi fantastici come strumento di espressione.
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Gestione delle emozioni: Riflessione sul punto di vista narrativo per rendere i racconti più profondi e consapevoli.
2. L’arte della lettura espressiva
Un podcast non è solo testo, è voce. Una parte fondamentale delle attività è stata dedicata alla lettura espressiva. Gli alunni hanno imparato a modulare il tono e il ritmo, comprendendo come trasformare la parola scritta in un racconto orale capace di emozionare l’ascoltatore.
Tecnologia e collaborazione: il linguaggio digitale
Il laboratorio podcast ha permesso ai piccoli studenti di confrontarsi con gli strumenti del mestiere. L’introduzione al linguaggio tecnico ha previsto:
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Tecniche di registrazione audio.
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Uso consapevole delle tecnologie digitali.
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Post-produzione con inserimento di musiche ed effetti sonori per arricchire la narrazione.
L’intero processo è stato basato sul lavoro di gruppo: l’ascolto reciproco e la revisione collettiva dei testi sono stati i pilastri che hanno garantito il successo dei prodotti finali.
Il risultato finale: tra cartaceo e digitale
A conclusione del percorso, ogni gruppo ha dato vita a un’opera completa. Il risultato è un podcast narrativo originaleaccompagnato da un elaborato cartaceo.
Quest’ultimo include la copertina del progetto, il testo della storia e un QR code che rimanda direttamente all’ascolto della registrazione. Un ponte perfetto tra la tradizione della carta e l’innovazione del digitale, che testimonia il tempo dedicato a immaginare, collaborare e, soprattutto, a crescere insieme.