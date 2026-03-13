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Notizie

Servizio Civile Universale, 9 posti disponibili a Cesenatico

Giulia Zannetti13 Marzo 2026
collaborazione

Il bando: requisiti e posti disponibili

È attivo il bando per il Servizio Civile Universale promosso dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale: per il Comune di Cesenatico saranno messi a disposizione ben 9 posti da assegnare a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda.

Nello specifico:

-un posto al Nido Girasole;

-due posti alla Biblioteca Comunale;

-due posti a Casa Moretti;

-un posto al Palazzo del Turismo;

-un posto all’URP;

-un posto all’Ufficio Scuola;

-un posto al Centro Sociale Cesenatico Insieme. P

ossono partecipare i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno. La scadenza è fissata per le ore 14 dell’8 aprile 2026. I due Open Day il Biblioteca Comunale sono previsti venerdì 20 marzo dalle 15.30 alle 18.30 e lunedì 23 marzo dalle 15.30 alle 18.30.

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Orario lavorativo e retribuzione

L’impegno richiesto per i volontari è di 1.145 ore annuali con 25 ore settimanali e 5 giorni di servizio per tutti i progetti e tutte le sedi.

I lavoratori avranno diritto a 20 giorni di permesso retribuiti, 15 giorni di malattia retribuiti con un rimborso spese mensile netto di € 519,47.

Il link per inoltrare la domanda è disponibile sul sito dell’Arci Servizio Civile Cesena e anche sul sito istituzionale del Comune di Cesenatico. Per poter inviare la domanda, tassativamente entro le 14 dell’8 aprile 2026, è necessario avere lo SPID e collegarsi alla piattaforma DOL collegandosi a domandaonline.serviziocivile.it o attraverso il sito di Arci Servizio Civile www.arciserviziocivile.it/cesena.

Gli interessati possono contattare Arci Servizio Civile Cesena per richiedere informazioni e scoprire i vari progetti dislocati nelle sedi del territorio.

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