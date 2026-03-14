Cesena Calcio, esonerato l’allenatore Michele Mignani

Buona la prestazione di oggi dei bianco neri, sabato 14 marzo, in casa allo stadio Dino Manuzzi contro il Frosinone.
Un pareggio, 2-2, che tuttavia non è bastato per procedere con l‘esonero dell’allenatore Michele Mignani.
Il rapporto tra società e tecnico genovese, arrivava da un periodo di sofferenza considerati i mancati appuntamenti con la vittoria che hanno pesato sulla classifica.
L’esonero è stato comunicato alla fine del match.
Come si legge su Cesena Today, il dg Corrado Di Taranto si è così espresso:“Questa non è una conferenza stampa, la società ha deciso di sollevare mister Mignani che ringrazio per il lavoro profuso e anche per l’ottima prestazione di oggi, domani (domenica) comunicheremo il nome del nuovo allenatore. Con ogni probabilità giovedì intorno alle 2 ci sarà una conferenza stampa in cui la proprietà risponderà a tutte le domande. Ci scusiamo per il disagio causato da questo silenzio stampa”.
Immagine estrapolata dal profilo instagram della società, @cesenafc