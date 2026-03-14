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Cesena Calcio, esonerato l’allenatore Michele Mignani

Giulia Zannetti14 Marzo 2026
Michele Mignani - ex allenatore cesena

Buona la prestazione di oggi dei bianco neri, sabato 14 marzo, in casa allo stadio Dino Manuzzi contro il Frosinone.

Un pareggio, 2-2, che tuttavia non è bastato per procedere con l‘esonero dell’allenatore Michele Mignani.

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Il rapporto tra società e tecnico genovese, arrivava da un periodo di sofferenza considerati i mancati appuntamenti con la vittoria che hanno pesato sulla classifica.

L’esonero è stato comunicato alla fine del match.

Come si legge su Cesena Today, il dg Corrado Di Taranto si è così espresso:“Questa non è una conferenza stampa, la società ha deciso di sollevare mister Mignani che ringrazio per il lavoro profuso e anche per l’ottima prestazione di oggi, domani (domenica) comunicheremo il nome del nuovo allenatore. Con ogni probabilità giovedì intorno alle 2 ci sarà una conferenza stampa in cui la proprietà risponderà a tutte le domande. Ci scusiamo per il disagio causato da questo silenzio stampa”.

Immagine estrapolata dal profilo instagram della società, @cesenafc

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