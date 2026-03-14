Infortuni sul lavoro in aumento, a Forlì-Cesena +17,5%

Infortuni e malattie professionali

Gli infortuni riguardano prevalentemente lavoratori tra i 41 e i 65 anni e si concentrano soprattutto nei settori dell’industria e dei servizi, con presenza significativa anche in sanità e assistenza sociale, commercio, trasporto e logistica e costruzioni.

Accanto agli infortuni restano rilevanti anche le malattie professionali: nel 2026 si registrano 116 denunce nella provincia di Forlì-Cesena, mentre aumenta il numero dei lavoratori coinvolti (da 70 a 77). Le patologie più diffuse sono quelle osteomuscolari e del tessuto connettivo, legate a movimenti ripetitivi e alla movimentazione manuale dei carichi.

“Il 2026 purtroppo è iniziato nel peggiore dei modi”

«Il 2025 si era chiuso con Forlì-Cesena tra le province con i dati più critici sugli infortuni e il 2026 purtroppo è iniziato nel peggiore dei modi», commenta Maria Giorgini, Segretaria generale della CGIL di Forlì-Cesena. «Dietro questi numeri ci sono lavoratrici e lavoratori che ogni giorno rischiano la propria salute».

Nel 2024 è stato attivato il tavolo provinciale sulla salute e sicurezza sul lavoro, che ha consentito di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, parti sociali e organismi di controllo, definendo anche procedure univoche per le segnalazioni. Il lavoro prosegue con la collaborazione di INAIL, Comitato provinciale di coordinamento e gruppo interforze impegnato nei controlli sui luoghi di lavoro.

“Investire sulla prevenzione”

Parallelamente, nell’anno scolastico 2025-2026 è stato avviato anche un percorso di formazione sulla sicurezza nelle scuole secondarie del territorio, realizzato congiuntamente da istituzioni e organizzazioni sindacali.

«Sono passi importanti – conclude Giorgini – ma dobbiamo fare di più: rafforzare i controlli, investire sulla prevenzione e sulla formazione e intervenire con maggiore decisione nelle filiere degli appalti e dei subappalti».

«Accanto a questo serve anche un cambiamento più profondo delle politiche sul lavoro: occorre ribaltare l’impianto legislativo che regola oggi il mercato del lavoro, per rendere il lavoro stabile e sicuro e permettere alle persone di essere libere e non ricattabili, anche quando segnalano rischi e irregolarità nei luoghi di lavoro».