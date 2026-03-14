ItaliaMeteo verrà spostata da Bologna a Roma

Il prossimo 16 marzo ItaliaMeteo, l’agenzia nazionale che coordina i dati meteorologici in Italia, verrà trasferita da Bologna a Roma.
La decisione è stata comunicata dalla Protezione Civile alla Regione Emilia – Romagna, nonostante le proteste delle istituzioni locali.
ItaliaMeteo, che cos’è?
Nata nel 2022 ha l’obiettivo di raccogliere e analizzare in un unico centro i dati meteo che provengono dalle agenzie regionali, a loro volta fondamentali per il lavoro della Protezione Civile.
Servono, infatti, per:
-elaborare i bollettini che vengono emessi quotidianamente dalla Protezione Civile;
-stabilire i livelli di allerta – verde, giallo, arancione;
-indicare il rischio di eventi estremi.
La gestione delle emergenze, in particolare, è il fulcro del perchè questi dati sono importanti: quando viene prevista una situazione pericolosa, infatti, le autorità possono prendere misure preventive come chiudere le scuole, limitare gli spostamenti…