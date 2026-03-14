Teatro, Sergio Rubini chiude la stagione della prosa

Lo spettacolo

La parabola umana e artistica di Dmitrij Šostakovič somiglia a un corto circuito drammaturgico. La sua esistenza è stata un paradosso vivente: uomo decorato dall’Unione Sovietica che però dormiva con una valigia pronta accanto al letto, nell’attesa angosciante di un arresto imminente.

Elogiato come eroe di Stato e contemporaneamente minacciato dal regime, Šostakovič dovette muoversi sul filo sottile tra la sopravvivenza politica e la fedeltà alla propria verità artistica. Il Partito esigeva il “Realismo Socialista” — una musica fatta di ottimismo rivoluzionario e patriottismo — ma l’anima del compositore parlava un linguaggio diverso.

L’attacco della Pravda: La sua opera Lady Macbeth del Distretto di Mcensk fu stroncata da un articolo che l’ha definita “Caos anziché musica” accusandolo di un pericoloso “formalismo”.

Quando il regime gli commissionò una Nona Sinfonia monumentale, che celebrasse la vittoria sovietica oscurando il mito di Beethoven, lui rispose con un’opera di soli venti minuti: breve, ironica e quasi irriverente.

Šostakovič ha vissuto una vita di massimi onori e abissali umiliazioni. Sebbene abbia ricevuto funerali di Stato rimane nel tempo il ritratto di uno dei compositori più fraintesi del Novecento, un uomo che ha trasformato la propria paura in un’arte immortale e sofferta.