Teatro, Sergio Rubini chiude la stagione della prosa

L’appuntamento
Ultimo spettacolo di prosa per la stagione 2025-26 del teatro Comunale di Cesenatico.
Domenica 15 marzo alle 21, sul palco salirà Sergio Rubini che interpreterà Gli occhiali di Šostakovič, un testo teatrale di Valerio Cappelli dedicato a Dmitrij Šostakovič, il grande compositore russo (1906-1975) vissuto durante il regime staliniano. La biglietteria ha registrato il tutto esaurito durante la campagna abbonamenti.
Lo spettacolo sarà arricchito da musica registrata, immagini, fotografie, arredi scenici, per una produzione firmata Angelo Tumminelli per Prima International Company, Roma.
Lo spettacolo
La parabola umana e artistica di Dmitrij Šostakovič somiglia a un corto circuito drammaturgico. La sua esistenza è stata un paradosso vivente: uomo decorato dall’Unione Sovietica che però dormiva con una valigia pronta accanto al letto, nell’attesa angosciante di un arresto imminente.
Elogiato come eroe di Stato e contemporaneamente minacciato dal regime, Šostakovič dovette muoversi sul filo sottile tra la sopravvivenza politica e la fedeltà alla propria verità artistica. Il Partito esigeva il “Realismo Socialista” — una musica fatta di ottimismo rivoluzionario e patriottismo — ma l’anima del compositore parlava un linguaggio diverso.
L’attacco della Pravda: La sua opera Lady Macbeth del Distretto di Mcensk fu stroncata da un articolo che l’ha definita “Caos anziché musica” accusandolo di un pericoloso “formalismo”.
Quando il regime gli commissionò una Nona Sinfonia monumentale, che celebrasse la vittoria sovietica oscurando il mito di Beethoven, lui rispose con un’opera di soli venti minuti: breve, ironica e quasi irriverente.
Šostakovič ha vissuto una vita di massimi onori e abissali umiliazioni. Sebbene abbia ricevuto funerali di Stato rimane nel tempo il ritratto di uno dei compositori più fraintesi del Novecento, un uomo che ha trasformato la propria paura in un’arte immortale e sofferta.
Accesso al teatro
Accesso in sala a partire dalle ore 20.30. L’evento fa parte del cartellone dell’Ufficio Cultura del Comune di Cesenatico; media partner Radio Studio Delta.
Informazioni
Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it
Crediti fotografici: foto Dario Garofalo_courtesy Saverio Ferragina