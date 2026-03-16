Addio a Lucio Zanetti: una vita tra coraggio, mare e libertà

Oggi la comunità piange la scomparsa di Matteo Zanetti, conosciuto da tutti come Lucio. Si è spento dopo una vita lunga e straordinaria, segnata da sfide profonde e grandi gioie, circondato dall’amore della sua famiglia.

Una storia tra esodo e resilienza

Lucio non è stato solo un uomo di mare, ma un testimone della storia del nostro Paese. Esule istriano, scelse con determinazione la via della libertà:

“Sono fuggito dall’Istria per restare italiano e non stare con la dittatura di Tito”, raccontava con orgoglio.

Giunto in Italia, ha dedicato la sua vita alla pesca a strascico a bordo del motopeschereccio Sant’Andrea, diventando una figura stimata nel mondo della marineria. La sua incredibile avventura umana e professionale è stata documentata in una fetta del documentario “A mare”, realizzato dalla Cooperativa Casa del Pescatore.