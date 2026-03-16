Un salotto di rifiuti in viale Torino

Pessimo esempio davanti alle scuole e all’Università

La gravità del gesto è accentuata dalla posizione. Se è vero che la scuola Media Arfelli è attualmente interessata da lavori e non ospita studenti, a pochi metri la nuova scuola inaugurata da pochi mesi è in piena funzione.

Inoltre, proprio di fronte al cumulo di rifiuti, ha sede l’Università per Adulti. Parliamo di un tratto di strada percorso quotidianamente da cittadini di ogni età. Vedere questo spettacolo non è solo un danno al decoro, ma un esempio di puro menefreghismo che calpesta ogni principio educativo e senso civico.

I servizi gratuiti ignorati: il paradosso del degrado

La rabbia aumenta considerando che non esistono scuse logistiche o economiche per tali azioni:

ritiro gratuito: Hera effettua il ritiro a domicilio degli ingombranti (come il divano) in modo totalmente gratuito su prenotazione.

Stazioni Ecologiche: Il territorio è servito da centri di raccolta dove è possibile conferire ogni tipo di rifiuto, sempre gratuitamente.

Abbandonare rifiuti in strada non è solo un atto pigro, è una scelta deliberata di danneggiare la comunità.