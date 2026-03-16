Cesenatico, scuola Arfelli: lavori strutturali al termine entro marzo

Subito dopo la chiusura del cantiere strutturale, si procederà con la tinteggiatura completa dell’edificio. L’obiettivo dell’amministrazione è garantire che la scuola sia pronta ad accogliere nuovamente gli studenti in totale sicurezza a partire dal prossimo anno scolastico.

Un investimento da 1,4 milioni di euro tra PNRR e fondi comunali

L’intervento alla scuola Arfelli rappresenta un investimento significativo per l’edilizia scolastica del territorio. L’operazione è stata finanziata attraverso diverse voci di bilancio:

1 milione di euro derivante da finanziamenti europei del PNRR .

400.000 euro stanziati direttamente dal Comune di Cesenatico tramite una variazione di bilancio .

Questi fondi aggiuntivi comunali sono stati fondamentali per estendere l’adeguamento sismico e permettere il rifacimento estetico dell’edificio.

Tecnologie all’avanguardia per la sicurezza sismica

Ad eseguire le opere è la ditta CAMS di Reggiolo, nominata esecutrice dal Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna. L’impresa è altamente specializzata e ha impiegato tecnologie all’avanguardia per garantire i massimi standard di sicurezza agli alunni e al personale scolastico.

Il sopralluogo del Sindaco Matteo Gozzoli

Il Sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha recentemente visitato il cantiere insieme ai tecnici comunali per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

“Ho potuto vedere da vicino l’avanzamento dei lavori che stanno volgendo al termine. Appena possibile provvederemo alla tinteggiatura e da settembre prossimo gli alunni potranno cominciare regolarmente l’anno scolastico dopo il trasferimento temporaneo alla scuola Saffi”.

Il rientro in via Sozzi segnerà dunque la fine del periodo di trasferimento temporaneo che ha visto la popolazione scolastica ospitata presso la scuola Saffi.