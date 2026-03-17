Allerta meteo gialla per vento e criticità costiera il 17 marzo

Allerta Meteo: Forti venti di burrasca e mareggiate in arrivo sulla costa
A partire dalla serata di oggi, martedì 17 marzo, è previsto un sensibile peggioramento delle condizioni meteo lungo la fascia costiera.
dettagli dell’avviso:
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Vento: Rinforzi da nord-est con intensità di burrasca moderata (62-74 km/h). Non si escludono raffiche temporanee ancora più violente.
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Mare: Moto ondoso in netto aumento. Il mare risulterà molto mosso sia al largo che sottocosta.
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Rischi: Possibili fenomeni localizzati di erosione dei litorali a causa della forza delle onde.
Si raccomanda la massima attenzione per le attività marittime e lungo le zone esposte.
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