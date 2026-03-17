Focarina di San Giuseppe a Bagnarola rinviata al 19 marzo

La tradizionale focarina di San Giuseppe a Bagnarola è stata ufficialmente rinviata a causa delle avverse condizioni meteo. L’evento si svolgerà giovedì 19 marzo, giornata dedicata a San Giuseppe.
La grande focarina aperta a tutti sarà organizzata dalla parrocchia di Bagnarola nel piazzale di fronte alla Casa del Gelso.
Resta invece confermata per mercoledì 18 marzo la cena di San Giuseppe per festeggiare tutti i papà, organizzata dall’associazione “L’Albero della Vita”. Il menù prevede piadina e salsiccia, patate al forno, insalata e le immancabili zeppole di San Giuseppe, dolce tipico della ricorrenza.
Per partecipare alla cena è necessaria la prenotazione al numero 225 591 3002.
L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Cesenatico e l’organizzazione del Comitato di Zona di Bagnarola.