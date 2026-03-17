Mafie in Romagna: Convegno a Savignano sul Caso Cesenatico

L’evento, a ingresso gratuito, si pone l’obiettivo di analizzare le dinamiche delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale della Riviera e del suo entroterra, offrendo una preziosa occasione di riflessione per tutta la cittadinanza.

Dettagli dell’evento: quando e dove

L’incontro avrà inizio alle ore 10:00 presso la Sala Allende, situata in Corso Vendemini 18 a Savignano sul Rubicone. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Rubiconia Accademia dei Filopatridi e gode del supporto del Comune di Savignano sul Rubicone.

Gli interventi: esperti e istituzioni a confronto

Il convegno vedrà la partecipazione di figure chiave delle istituzioni e della magistratura, garantendo un approccio multidisciplinare al fenomeno mafioso in Romagna.

Introduzione e saluti istituzionali

I lavori saranno aperti da Edoardo Turci, Presidente dell’Accademia dei Filopatridi, a cui seguiranno gli interventi istituzionali dei sindaci del territorio:

Nicola Dellapasqua , Sindaco di Savignano sul Rubicone.

Matteo Gozzoli, Sindaco di Cesenatico, costituitosi parte civile nel processo Radici, e testimone in aula contro questo sistema.

Analisi tecnica e giudiziaria

La parte centrale del convegno entrerà nel vivo dell’analisi territoriale e investigativa grazie a:

Michele Roberto , già Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico, che potrà offrire una prospettiva storica e operativa sulle attività di controllo nel comune costiero.

Marco Forte, Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Bologna, che fornirà il quadro giudiziario aggiornato sulle dinamiche della criminalità organizzata in regione.

Perché partecipare

Capire come le mafie operano nel territorio romagnolo e specificatamente a Cesenatico è il primo passo per costruire anticorpi sociali efficaci. Il coinvolgimento diretto di sindaci e magistrati della DDA sottolinea l’importanza di non abbassare la guardia di fronte a un fenomeno spesso invisibile ma profondamente radicato.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Biblioteca di Palazzo Vendemini al numero 0541 944017 o scrivere all’indirizzo e-mail cultura@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it.