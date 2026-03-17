L’originale palio di Savignano: “Segone del Rubicone” alla focarina

Venerdì 20 marzo, in viale della Resistenza 120 allo stadio di Savignano sul Rubicone, torna uno degli appuntamenti più attesi della tradizione locale: durante la focarina va in scena il Palio di Savignano, il “Segone del Rubicone”.
La gara, che unisce spirito di squadra, abilità e tradizione, vedrà sfidarsi i quartieri cittadini a colpi di sega in una competizione tanto originale quanto coinvolgente. Ogni quartiere sarà rappresentato da 8 partecipanti pronti a contendersi il titolo.
In gara scenderanno le squadre dei quartieri: Rio Salto, Cesare, Centro, Valle Ferrovia, San Giovanni, Bastia, Capanni e Fiumicino.
L’evento è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.
Per iscriversi è possibile contattare Nicola al numero 327 544221.