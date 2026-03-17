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L’originale palio di Savignano: “Segone del Rubicone” alla focarina

Anna Budini17 Marzo 2026
Segone del Rubicone

Venerdì 20 marzo, in viale della Resistenza 120 allo stadio di Savignano sul Rubicone, torna uno degli appuntamenti più attesi della tradizione locale: durante la focarina va in scena il Palio di Savignano, il “Segone del Rubicone”.

La gara, che unisce spirito di squadra, abilità e tradizione, vedrà sfidarsi i quartieri cittadini a colpi di sega in una competizione tanto originale quanto coinvolgente. Ogni quartiere sarà rappresentato da 8 partecipanti pronti a contendersi il titolo.

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In gara scenderanno le squadre dei quartieri: Rio Salto, Cesare, Centro, Valle Ferrovia, San Giovanni, Bastia, Capanni e Fiumicino.

L’evento è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.

Per iscriversi è possibile contattare Nicola al numero 327 544221.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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