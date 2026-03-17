Turismo Cesenatico 2025: crescono gli arrivi stranieri e il Natale

Cesenatico, i dati sul turismo 2025: volano gli arrivi stranieri e il turismo fuori stagione
La Regione Emilia-Romagna ha ufficializzato i dati turistici relativi all’anno 2025, delineando un quadro in evoluzione per la città di Cesenatico. I numeri evidenziano un aumento della capacità attrattiva della località, con un incremento degli arrivi complessivi del +2,08% rispetto all’anno precedente.
A trainare questo risultato è soprattutto il mercato estero, che segna un significativo +5,25% di arrivi stranieri. Per quanto riguarda le presenze totali, si registra invece una lieve flessione del 3%, con un dato complessivo che si attesta a 3.569.272 pernottamenti.
Analisi dei flussi: soggiorni più brevi ma più frequenti
Secondo l’Assessore al Turismo Gaia Morara, i dati vanno interpretati all’interno di un cambiamento strutturale delle abitudini di viaggio. Il mercato sta vivendo una fase di riassestamento verso soggiorni medi differenti, caratterizzati da una maggiore frammentazione delle vacanze durante l’anno.
I turisti oggi tendono a viaggiare con più frequenza ma scelgono di fermarsi per meno giorni nella singola destinazione. Questo fenomeno spiega perché, a fronte di un buon volume di arrivi, si verifichi una contrazione delle presenze complessive. Inoltre, l’andamento meteorologico non sempre favorevole nei mesi estivi centrali ha influenzato i dati della stagione più calda.
Il successo dei “mesi spalla” e l’exploit di dicembre
Un segnale estremamente positivo arriva dalla destagionalizzazione. Cesenatico sta consolidando la sua immagine di meta attrattiva ben oltre i tradizionali mesi di luglio e agosto.
La crescita nei periodi pre e post alta stagione
Le performance migliori si sono registrate nei cosiddetti periodi spalla:
- Aprile e Maggio: mesi in crescita che confermano l’appeal primaverile.
- Ottobre: segnali positivi per il turismo autunnale.
- Dicembre: un vero e proprio record con un +29% di arrivi rispetto al 2024, a conferma del successo delle iniziative legate al Natale e al celebre Presepe della Marineria.
Strategie future: sport, wellness e cultura
L’amministrazione comunale intende proseguire sulla strada della diversificazione dell’offerta. La strategia punta a intercettare target specifici attraverso le Reti di prodotto attive sul portale Visit Cesenatico:
- Famiglie e amanti del Food: pilastri dell’accoglienza locale.
- Sport e Wellness: settori chiave per l’allungamento della stagione.
- Cultura: valorizzazione del patrimonio storico e marittimo.
L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare questa struttura per accogliere al meglio i nuovi flussi turistici previsti per i prossimi anni, puntando su un’offerta sempre più profilata e di qualità.