I Caterpillar demoliscono l’ex Hotel Pino VIDEO

L’accordo prevede la demolizione dell’hotel dismesso e della relativa casa del custode con la costruzione di un nuovo edificio a destinazione residenziale che porterà a una riduzione di volumi del – 77%. L’accordo prevede anche un intervento di restauro e risanamento conservativo del villino Liberty esistente. La parte privata si assumerà l’onore di riqualificazione dei marciapiedi e del sistema fognario lungo via Leonardo da Vinci. L’investimento totale da parte del privato a favore della città pubblica è quantificato in € 600.000.