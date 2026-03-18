I Caterpillar demoliscono l’ex Hotel Pino VIDEO

Demolizione in corso dell’ex Pino
Dopo i lavori propedeutici dei giorni scorsi, i Caterpillar sono entrati in azione demolendo l’ex Hotel Pino.
Hanno iniziato la distruzione delle mura di quello che era uno dei residence e ristoranti più in voga nella “bella epoque” di Cesenatico
Cosa diventerà
L’accordo prevede la demolizione dell’hotel dismesso e della relativa casa del custode con la costruzione di un nuovo edificio a destinazione residenziale che porterà a una riduzione di volumi del – 77%. L’accordo prevede anche un intervento di restauro e risanamento conservativo del villino Liberty esistente. La parte privata si assumerà l’onore di riqualificazione dei marciapiedi e del sistema fognario lungo via Leonardo da Vinci. L’investimento totale da parte del privato a favore della città pubblica è quantificato in € 600.000.