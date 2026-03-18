Labadessa in concerto a Cesenatico: l’illustratore cult approda a Ribalta Marea 2026

Un artista poliedrico: dal web al palcoscenico

Mattia Labadessa, già noto al grande pubblico come illustratore e fumettista, ha saputo conquistare l’immaginario collettivo attraverso il suo iconico personaggio: l’uomo-uccello rosso. Le sue opere, caratterizzate da sfondi gialli minimalisti, esplorano con ironia e malinconia temi profondi come l’ansia, la solitudine e la ricerca di sé.

Dopo il successo editoriale con titoli come “Le cose così” (2016), “Mezza fetta di limone” (2017) e “Piccolo!” (2019), l’artista ha intrapreso con successo la carriera musicale. Brani come “Montesanto”, “Dovremmo prendere un cane” e “Tra le giostre” confermano la sua capacità di tradurre il disagio quotidiano in un linguaggio universale e poetico.

L’evento a Cesenatico: i dettagli del concerto

L’appuntamento, nato dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Retro Pop Live e il Comune di Cesenatico, si inserisce nella prestigiosa rassegna estiva “Ribalta Marea”.

Labadessa si esibirà insieme alla sua band, portando dal vivo l’energia che ha già fatto registrare numerosi sold-out durante il recente tour invernale nei club .

Info utili e biglietti

Data: Venerdì 10 luglio 2026

Location: Arena dei Cappuccini (Teatro all’aperto di Largo Cappuccini), Cesenatico (FC)

Prevendite: I biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne

Contatti per il pubblico

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Cesenatico al numero 0547 79274 o la info line al 339 214 0806. È inoltre possibile scrivere a retropoplive@gmail.com