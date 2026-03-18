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Labadessa in concerto a Cesenatico: l’illustratore cult approda a Ribalta Marea 2026

Redazione18 Marzo 2026
labadessa in concerto

Il celebre autore Mattia Labadessa porta la sua musica sul palco dell’Arena dei Cappuccini venerdì 10 luglio, in un evento che unisce illustrazione e cantautorato.

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Un artista poliedrico: dal web al palcoscenico

Mattia Labadessa, già noto al grande pubblico come illustratore e fumettista, ha saputo conquistare l’immaginario collettivo attraverso il suo iconico personaggio: l’uomo-uccello rosso. Le sue opere, caratterizzate da sfondi gialli minimalisti, esplorano con ironia e malinconia temi profondi come l’ansia, la solitudine e la ricerca di sé.

Dopo il successo editoriale con titoli come “Le cose così” (2016), “Mezza fetta di limone” (2017) e “Piccolo!” (2019), l’artista ha intrapreso con successo la carriera musicale. Brani come “Montesanto”, “Dovremmo prendere un cane” e “Tra le giostre” confermano la sua capacità di tradurre il disagio quotidiano in un linguaggio universale e poetico.

L’evento a Cesenatico: i dettagli del concerto

L’appuntamento, nato dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Retro Pop Live e il Comune di Cesenatico, si inserisce nella prestigiosa rassegna estiva “Ribalta Marea”.

Labadessa si esibirà insieme alla sua band, portando dal vivo l’energia che ha già fatto registrare numerosi sold-out durante il recente tour invernale nei club.

Info utili e biglietti

  • Data: Venerdì 10 luglio 2026
  • Location: Arena dei Cappuccini (Teatro all’aperto di Largo Cappuccini), Cesenatico (FC)
  • Prevendite: I biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne
Contatti per il pubblico

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Cesenatico al numero 0547 79274 o la info line al 339 214 0806. È inoltre possibile scrivere a retropoplive@gmail.com

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