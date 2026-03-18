Note di violino e chitarra: omaggio alla donna nella letteratura francese

L’evento promette un’immersione totale nell’arte, unendo musica classica, recitazione e proiezioni pittoriche per celebrare la figura femminile attraverso i secoli.

Un intreccio tra musica, poesia e arte visiva

Lo spettacolo si configura come un raffinato “reading-concerto” che vede protagonisti il Duo Raffaelli — formato da Piero Raffaelli al violino e Lucia Raffaelli alla narrazione e canto — insieme alla chitarrista Angela Marconi.

Il programma musicale e letterario

Il repertorio selezionato per l’occasione è un omaggio ai grandi maestri d’Oltralpe:

Musica: Brani di autori iconici come Massenet, Dancla, Satie e Gossec , arricchiti da composizioni originali per violino solo firmate da Piero Raffaelli .

Letteratura: Le letture esploreranno il tema dell’amore e della passione attraverso le opere di giganti come Baudelaire, Verlaine, Flaubert e il romanticismo di Desbordes-Valmore .

Arte: L’esperienza sarà resa ancora più coinvolgente dalla proiezione di capolavori dell’arte francese tra Ottocento e Novecento .

Protagonisti di eccellenza: il profilo degli artisti

L’evento vanta la partecipazione di interpreti dalla solida carriera internazionale e accademica.

Il Duo Raffaelli

Nato nel 2013, il duo composto da padre e figlia mira a fondere diverse forme espressive. Piero Raffaelli, già titolare di cattedra al Conservatorio di Cesena e assistente del celebre Henryk Szeryng, vanta una carriera come solista e direttore di fama internazionale. Lucia Raffaelli ha unito gli studi musicali a una profonda formazione teatrale tra l’Italia e la Francia, curando oggi la regia e l’interpretazione degli spettacoli del duo.

Angela Marconi

Chitarrista e liutista diplomata al “Maderna” di Cesena, Angela Marconi svolge un’intensa attività concertistica. Ha registrato per Rai Radio Stereo Tre e attualmente dirige il Coro Ruben della Scuola di Musica “G. Rossini” di Cervia.

Organizzazione e patrocini

La conferenza-spettacolo è organizzata dall’Università per gli Adulti di Cesenatico in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico. L’iniziativa vede inoltre il sostegno di importanti realtà locali come Glamping Cesenatico Camping Village, l’Associazione Albergatori ADAC, la Cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneari e Romagna Banca.

L’appuntamento è parte di una proficua collaborazione che lega il Duo Raffaelli alle attività culturali del territorio, in particolare grazie al coordinamento del professor Marcello Salucci.