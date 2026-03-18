“Il Porto Canale di Cesenatico è un esempio per tutti i porti”

Il ministero premia Cesenatico per il suo porto

Il Ministero della Cultura ha ha premiato ieri, martedì il Porto Canale di Cesenatico, un riconoscimento prestigioso per il progetto di valorizzazione dell’ormeggio delle barche tradizionali. A rappresentate il Comune di Cesenatico a Roma sono stati l’assessore Emanuela Pedulli e Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria.

Le motivazioni del ministero della Cultura

Nella motivazione – a firma del Ministro Alessandro Giuli – si legge: “Per l’originalità e l’importanza dell’iniziativa di valorizzazione del patrimonio di competenze e pratiche artigianali che sono elemento identitario e vivo del paesaggio costiero e della marineria locale. Il recupero del patrimonio identitario e delle pratiche tradizionali di questi territori costieri può costituire un esempio virtuoso e replicabile per gran parte delle coste italiane, scongiurando il rischio dell’abbandono delle pratiche veliche tradizionali e di perdita delle competenze dei mastri d’ascia e delle marinerie locali”.