“Il Porto Canale di Cesenatico è un esempio per tutti i porti”

Il ministero premia Cesenatico per il suo porto
Il Ministero della Cultura ha ha premiato ieri, martedì il Porto Canale di Cesenatico, un riconoscimento prestigioso per il progetto di valorizzazione dell’ormeggio delle barche tradizionali. A rappresentate il Comune di Cesenatico a Roma sono stati l’assessore Emanuela Pedulli e Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria.
Le motivazioni del ministero della Cultura
Nella motivazione – a firma del Ministro Alessandro Giuli – si legge: “Per l’originalità e l’importanza dell’iniziativa di valorizzazione del patrimonio di competenze e pratiche artigianali che sono elemento identitario e vivo del paesaggio costiero e della marineria locale. Il recupero del patrimonio identitario e delle pratiche tradizionali di questi territori costieri può costituire un esempio virtuoso e replicabile per gran parte delle coste italiane, scongiurando il rischio dell’abbandono delle pratiche veliche tradizionali e di perdita delle competenze dei mastri d’ascia e delle marinerie locali”.
L’importanza delle vele al terzo contro il passare del tempo
La creazione di un porto storico con un’area riservata all’ormeggio delle barche tradizionali è una “buona pratica” che nel tempo ha riscosso importanti riconoscimenti ed è diventata un modello replicato in diverse parti d’Italia e anche in Croazia.
Le parole dell’assessore Emanuela Pedulli
«La segnalazione che abbiamo ricevuto dal Ministero della Cultura è un traguardo importante, l’ennesimo riconoscimento per tutto il lavoro del Museo della Marineria. Il nostro Porto Canale con le sue barche storiche non è solo un qualcosa da vedere e visitare ma rappresenta una comunità che ogni giorno vive e lavora per far vivere la tradizione di Cesenatico», le parole dell’assessore Emanuela Pedulli.