Referendum Giustizia 2026: date, orari e come votare

Manca ormai poco al voto per il Referendum sulla Giustizia 2026. I seggi saranno aperti in tutta Italia domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 23 marzo, dalle ore 7 alle 15.
I cittadini sono chiamati a esprimersi sulla riforma Nordio tramite un referendum costituzionale abrogativo, uno strumento che consente di cancellare, totalmente o in parte, leggi ordinarie o atti con valore di legge. In questo caso, sulla scheda elettorale si dovrà barrare la X sul “Sì” per approvare la riforma oppure sul “No” per respingerla.
Non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero di votanti.
Gli ultimi sondaggi, pubblicati prima del silenzio elettorale, mostravano un leggero vantaggio per il “Sì”, ma in un contesto molto equilibrato. Le simulazioni indicano infatti che con una bassa affluenza potrebbe prevalere il “No”, mentre con una partecipazione più alta risulterebbe vincente il “Sì”.
Per quanto riguarda Cesenatico, sono previste aperture straordinarie dell’ufficio anagrafe per il rilascio delle tessere elettorali nei seguenti giorni:
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venerdì 20 marzo: dalle 8:30 alle 18:00
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sabato 21 marzo: dalle 9:00 alle 18:00
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domenica 22 marzo: dalle 7:00 alle 23:00
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lunedì 23 marzo: dalle 7:00 alle 15:00.