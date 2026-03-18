Storia del popolo palestinese: incontro con Milad Jubran Basir

I palestinesi, storia di un popolo: a Cesenatico l’incontro con il giornalista Milad Jubran Basir
Il Circolo ARCI Borella di Cesenatico si prepara a ospitare un appuntamento di profondo rilievo sociale e culturale. Giovedì 19 marzo 2026, alle ore 20:45, i riflettori si accenderanno sulla conferenza dal titolo “I palestinesi. Storia di un popolo”.
L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Cesenatico, rappresenta l’atto conclusivo della rassegna 2025-26 dedicata ai grandi temi politici e sociali del nostro tempo. L’iniziativa è realizzata in stretta collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo.
Un viaggio oltre la cronaca: le radici di un’identità antica
L’obiettivo della serata è offrire alla cittadinanza uno spazio di informazione che sappia andare oltre le semplificazioni mediatiche. Troppo spesso, infatti, la realtà palestinese viene percepita esclusivamente attraverso la lente dei conflitti e delle immagini di sofferenza.
La conferenza si propone invece di:
- Raccontare le radici culturali e sociali di un popolo dall’identità antichissima.
- Restituire ai palestinesi una dimensione umana, fatta di tradizioni e aspirazioni universali.
- Fornire strumenti critici per comprendere meglio il contesto mediorientale contemporaneo.
Il relatore: chi è Milad Jubran Basir
A guidare il pubblico in questo percorso storico sarà il Dott. Milad Jubran Basir, giornalista italo-palestinese e attivista per i diritti umani. La sua è una figura di grande spessore, capace di coniugare l’analisi storica alla testimonianza diretta.
Il profilo professionale e l’impegno civile
Basir vanta un curriculum eclettico che testimonia un impegno costante nel sociale e nell’informazione:
- Formazione e carriera: Laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna, ha lavorato presso l’Unrwa negli anni Ottanta e ha maturato una lunga esperienza come sindacalista.
- Esperienza nel territorio: Per circa un decennio è stato presidente e addetto stampa di Federconsumatori Forlì-Cesena.
- Giornalismo: Iscritto all’ordine dei giornalisti palestinesi e, dal 2024, pubblicista presso l’ordine dell’Emilia Romagna, collabora regolarmente con testate in lingua araba su temi legati ai diritti umani.
Dalle origini alla Palestina moderna: il programma della serata
L’intervento di Milad Basir accompagnerà i presenti attraverso le tappe fondamentali della storia palestinese. Il percorso partirà dalle origini della Palestina moderna, attraversando le grandi trasformazioni del Novecento fino ad arrivare all’analisi degli eventi più recenti.
Particolare attenzione sarà dedicata alle conseguenze umanitarie e alle sfide quotidiane che le comunità palestinesi affrontano oggi, cercando di far emergere quel tessuto di resistenza e cultura che resta spesso invisibile nelle cronache quotidiane.
Informazioni utili per partecipare
L’incontro avrà luogo giovedì 18 marzo 2026 alle 20:45 al circolo Arci di Borella, via Cesenatico, 222. L’ingresso è libero.