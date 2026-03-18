Lotta al tumore della pelle passa da Cesenatico: l’intuizione tascabile del Prof. Missoli

Tumore alla pelle: da Cesenatico il dispositivo Vibramag del Prof. Missoli
E se la cura del tumore alla pelle avesse uno dei “motori della ricerca” proprio a Cesenatico? Vi abbiamo spesso parlato del Professor Franco Missoli. Non è raro vederlo intento passeggiare in città o seduto in uno dei locali cittadini a pensare, a riflettere, prendere appunti sullo sviluppo di un’idea che, i non addetti ai lavori, potrebbero vedere realizzata tra qualche decina di anni.
L’ultima creazione a cui ha preso parte si chiama Vibramag e affonda le sue origini prima del 2010, anno in cui venne presentato pubblicamente. Aveva costi proibitivi per le aziende utilizzatrici e dimensioni importanti perché era alto 1,9 metri. Il costo si aggirava sui 30-50mila euro.
in foto il Professor Missoli con il primo e ingombrante modello di Vibramag
Effetto delle terre rare
Oggi, seppur con intensità leggermente minore, può stare nel palmo di una mano e si può collegare ad un powerbank per essere alimentato e a uno smartphone per la programmazione. Cosa ha permesso questo salto epocale? Le auto elettriche.
Lo sviluppo delle auto elettriche ha portato al centro dell’agenda dell’approvvigionamento delle risorse un nuovo bene: le così dette terre rare. Sono minerali in grado di veicolare energia in poco spazio. Ciò ha permesso la scalabilità quindi il passaggio da un prodotto molto ingombrante a uno “tascabile. “Per produrlo la spesa è di appena 100 euro a strumento” spiega il Professore.
“Il problema del tumore alla pelle è particolarmente sentito – aggiunge – si registra un amento dei casi del 15% l’anno, anche perché sono sempre più efficaci gli strumenti per identificarlo”.
Prodotto in licenza gratuita
Questo nuovo dispositivo sfrutta i campi elettromagnetici che genera concentrandoli in un punto specifico della pelle. Ciò è favorito dall’applicazione di una crema nel punto specifico in cui si concentra il trattamento privo di dolore.
“Sono in corso sperimentazioni – spiega il Professore – per creare anche delle creme cosmetiche altamente efficaci in quanto Vibramag (coperto da innumerevoli brevetti ) è in grado di aprire un varco nella barriera dermica, iattura irrisolvibile di ogni azienda produttrice di creme cosmetiche”. Le aziende interessate potranno contattare il Prof. Franco Missoli (franco@missoli.it) per avere la licenza di produzione in modo completamente gratuito.