Lotta al tumore della pelle passa da Cesenatico: l’intuizione tascabile del Prof. Missoli

Tumore alla pelle: da Cesenatico il dispositivo Vibramag del Prof. Missoli

E se la cura del tumore alla pelle avesse uno dei “motori della ricerca” proprio a Cesenatico? Vi abbiamo spesso parlato del Professor Franco Missoli. Non è raro vederlo intento passeggiare in città o seduto in uno dei locali cittadini a pensare, a riflettere, prendere appunti sullo sviluppo di un’idea che, i non addetti ai lavori, potrebbero vedere realizzata tra qualche decina di anni.

L’ultima creazione a cui ha preso parte si chiama Vibramag e affonda le sue origini prima del 2010, anno in cui venne presentato pubblicamente. Aveva costi proibitivi per le aziende utilizzatrici e dimensioni importanti perché era alto 1,9 metri. Il costo si aggirava sui 30-50mila euro.

in foto il Professor Missoli con il primo e ingombrante modello di Vibramag