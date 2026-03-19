 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Bossi. Morrone (Lega): “Una figura assoluta, un politico autentico, un genio visionario”

Anna Budini19 Marzo 2026
lega nord
La politica italiana è in lutto per la scomparsa di Umberto Bossi, uno dei protagonisti degli ultimi decenni. Bossi, fondatore e storico leader della Lega Nord, è morto all’età di 84 anni nell’ospedale di Circolo a Varese, dove era ricoverato da alcuni giorni.
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram
“Un pensiero affettuoso e di rimpianto per il nostro ‘Senatùr’ che ci ha lasciati. Una figura assoluta, un politico autentico, un genio visionario. Ci ha trasmesso un’eredità immensa: il nostro Movimento, la Lega che è cresciuta e si è evoluta ma ha mantenuti intatti quei valori, quel patrimonio di ideali, quella coerenza che sono scaturiti dall’idea formidabile e rivoluzionaria di Umberto Bossi. Caro Umberto, un abbraccio e la promessa che non molleremo mai”. Così in una nota il deputato e segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share