Cesenatico, la 5B si incontra dopo 25 anni dalla maturità. Ed è stato bellissimo

Grande reunion per la classe Quinta sezione B, Istituto Tecnico Commerciale G. Agnelli
Romina Modigliani lo scorso inverno tira in ballo qualche amica ricordando i tempi passati sui banchi e facendo due calcoli, tra incredulità e stupore il conto tornava tondo tondo con un quarto di secolo. 25 anni dall’ anno della maturità, perchè non festeggiare tutti insieme? Parte l’ alert con i contatti più vicini, per poi cercare di arrivare ad i più remoti ed è stato un successo, ieri sera, mercoledì ne è stata la prova.
Si sono ritrovati dopo 25 anni (con alcuni sono stati realmente 25 anni) gomito a gomito, ma non sui banchi di scuola, bensì con gli addominali al tavolo di un ristorante ed è stato come se non fosse passato nemmeno un mese dall’ ultima volta.
Quell’aria frizzantina che sa di successo
L’ aria frizzantina era partita quando il gruppo Whatsapp iniziava ad aumentare con il passare delle settimane, numeri sconosciuti (anche stranieri) in rubrica che si palesavano con la classica battuta marchio di fabbrica, foto di profilo evocative, ma anche qualche silenzio. Gli ingranaggi erano arrugginiti, ma l’ affiatamento era solo da oliare nell’ attesa della serata.
Incontrarsi e vedersi, cosa è più social di così?
La prerogativa sin dall’ inizio volava essere senza pretese e senza fronzoli, in questi anni fin troppo social che avvicinano le persone lontane ed allontanano le persone vicine lo scopo era rivedersi e godersi una bella serata in compagnia e tutto questo è successo.
Il minimo comune denominatore erano l’emozione, l’aspettativa e l’incognita di come sarebbe potuta andare, ma in questi casi bisogna solo far accadere le cose e viversele.
Ogni arrivo, ogni sportello che si apriva, ogni ingresso al ristorante era uno scambio di sguardi emozionati ed un abbraccio sincero di un compagno di classe che si è traghettato l’un l’ altro dall’ adolescenza all’eta adulta, la maturità.
Presenti anche i prof
I prof. che dire? Spogliati dall’ ordine gerarchico e dai primi ‘Lei’ in pochi minuti, seduti e chiamati per nome come amici ci si è scambiati ricordi, confidenze, gioie e dolori di quegli anni e di tutti quelli a seguire… di quei 25 anni trascorsi dalla maturità. Il caffè costava 80 centesimi ed era l’anno di una hit meteora che tutti abbiamo sentito: Tre parole “Sole, cuore, amore”.
Erano presenti tutti quelli che ci tenevano, anche dalla Spagna (e dalla Grecia) perché in questo mondo interconnesso, globale e digitale bastava avere avuto solo la voglia di esserci.