Cesenatico, la 5B si incontra dopo 25 anni dalla maturità. Ed è stato bellissimo

Incontrarsi e vedersi, cosa è più social di così?

La prerogativa sin dall’ inizio volava essere senza pretese e senza fronzoli, in questi anni fin troppo social che avvicinano le persone lontane ed allontanano le persone vicine lo scopo era rivedersi e godersi una bella serata in compagnia e tutto questo è successo.

Il minimo comune denominatore erano l’emozione, l’aspettativa e l’incognita di come sarebbe potuta andare, ma in questi casi bisogna solo far accadere le cose e viversele.

Ogni arrivo, ogni sportello che si apriva, ogni ingresso al ristorante era uno scambio di sguardi emozionati ed un abbraccio sincero di un compagno di classe che si è traghettato l’un l’ altro dall’ adolescenza all’eta adulta, la maturità.

Presenti anche i prof

I prof. che dire? Spogliati dall’ ordine gerarchico e dai primi ‘Lei’ in pochi minuti, seduti e chiamati per nome come amici ci si è scambiati ricordi, confidenze, gioie e dolori di quegli anni e di tutti quelli a seguire… di quei 25 anni trascorsi dalla maturità. Il caffè costava 80 centesimi ed era l’anno di una hit meteora che tutti abbiamo sentito: Tre parole “Sole, cuore, amore”.

Erano presenti tutti quelli che ci tenevano, anche dalla Spagna (e dalla Grecia) perché in questo mondo interconnesso, globale e digitale bastava avere avuto solo la voglia di esserci.