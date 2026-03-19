Lorenzo Scarponi a Gatteo: presentazione “La vòita dròinta – La vita dentro”

Il volume, pubblicato da Pazzini Editore, rappresenta un viaggio introspettivo che affonda le radici nel patrimonio culturale romagnolo.

Un dialogo tra autore e territorio

Durante la serata, Lorenzo Scarponi dialogherà con Fabio Bruschi. L’incontro permetterà al pubblico di esplorare il percorso creativo dell’autore e i temi centrali della raccolta, offrendo una chiave di lettura profonda sulla vita interiore riflessa nei versi.

L’evento è realizzato in stretta collaborazione con il progetto “Lingue di Confine”, curato dallo stesso Bruschi, con l’obiettivo di valorizzare il dialetto non solo come ricordo del passato, ma come espressione viva e attuale della cultura territoriale.

Il dialetto santarcangiolese e la Giornata Mondiale della Poesia

Il libro di Scarponi si inserisce autorevolmente nel solco della tradizione poetica santarcangiolese. Questo specifico ceppo linguistico ha dato voce ad alcuni dei più importanti autori del Novecento e continua oggi a rinnovarsi attraverso nuove e significative esperienze artistiche.

La scelta della data non è casuale: l’incontro si svolge infatti alla vigilia della Giornata Mondiale della Poesia, che si celebra il 21 marzo. L’iniziativa intende sottolineare il valore della poesia come:

Strumento di espressione identitaria .

Veicolo di memoria collettiva .

Mezzo per creare relazioni e raccontare il presente attraverso radici profonde .

Informazioni utili per partecipare

L’incontro dedicato alla parola poetica e alla lingua dialettale è aperto a tutta la cittadinanza.

Quando: Venerdì 20 marzo 2026, ore 21.00 .

Dove: Biblioteca comunale “G. Ceccarelli”, Gatteo .

Ingresso: Libero .

Contatti

Per ulteriori informazioni sul programma e sulle attività della biblioteca, è possibile contattare direttamente la struttura, per info: 0541 932377