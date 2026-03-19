RomagnaBanca lancia “Umanamente parlando…”: il podcast con Simona Atzori

Un dialogo profondo sulla centralità della persona

Il cuore dell’iniziativa risiede nella volontà di dare spazio a riflessioni profonde sul valore dell’umanità, elemento che definisce l’identità stessa di RomagnaBanca. Attraverso interviste e testimonianze dirette, il podcast punta a ispirare gli ascoltatori mettendo al centro la qualità delle relazioni umane.

L’evento di lancio a Bellaria con Simona Atzori e Padre Natale Brescianini

Il debutto del progetto avverrà con un evento speciale dal vivo:

Data e ora: Venerdì 20 marzo alle ore 17.00 .

Luogo: Piazza Giacomo Matteotti 9, Bellaria .

Ospiti: La conduttrice Simona Atzori dialogherà con Padre Natale Brescianini .

Al centro del primo incontro ci sarà un confronto sulla centralità della persona e l’importanza dei legami all’interno delle comunità.

Dove ascoltare e come partecipare

Il podcast non sarà solo un evento fisico, ma diventerà un contenuto digitale accessibile a un pubblico vasto. Le puntate saranno infatti disponibili per la visione e l’ascolto sulle principali piattaforme, tra cui Spotify e YouTube.

Il contenuto è rivolto ai soci, ai clienti e ai collaboratori della banca, ma anche a chiunque sia alla ricerca di storie significative e riflessioni sui valori che uniscono le persone.

Informazioni sulle prenotazioni

Per chi desidera assistere alla registrazione della prima puntata a Bellaria, la partecipazione è gratuita ma soggetta a disponibilità limitata. È necessario procedere alla prenotazione del proprio posto attraverso il portale ufficiale dedicato: eventi.romagnabanca.it.