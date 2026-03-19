RomagnaBanca lancia “Umanamente parlando…”: il podcast con Simona Atzori

RomagnaBanca presenta “Umanamente parlando…”: il nuovo podcast sulle relazioni umane
RomagnaBanca Credito Cooperativo inaugura un nuovo capitolo della sua comunicazione istituzionale con il lancio di “Umanamente parlando…”. Il progetto, condotto dalla celebre Simona Atzori, nasce con l’intento di esplorare e condividere i valori cooperativi attraverso il racconto di storie di vita autentiche.
Un dialogo profondo sulla centralità della persona
Il cuore dell’iniziativa risiede nella volontà di dare spazio a riflessioni profonde sul valore dell’umanità, elemento che definisce l’identità stessa di RomagnaBanca. Attraverso interviste e testimonianze dirette, il podcast punta a ispirare gli ascoltatori mettendo al centro la qualità delle relazioni umane.
L’evento di lancio a Bellaria con Simona Atzori e Padre Natale Brescianini
Il debutto del progetto avverrà con un evento speciale dal vivo:
- Data e ora: Venerdì 20 marzo alle ore 17.00.
- Luogo: Piazza Giacomo Matteotti 9, Bellaria.
- Ospiti: La conduttrice Simona Atzori dialogherà con Padre Natale Brescianini.
Al centro del primo incontro ci sarà un confronto sulla centralità della persona e l’importanza dei legami all’interno delle comunità.
Dove ascoltare e come partecipare
Il podcast non sarà solo un evento fisico, ma diventerà un contenuto digitale accessibile a un pubblico vasto. Le puntate saranno infatti disponibili per la visione e l’ascolto sulle principali piattaforme, tra cui Spotify e YouTube.
Il contenuto è rivolto ai soci, ai clienti e ai collaboratori della banca, ma anche a chiunque sia alla ricerca di storie significative e riflessioni sui valori che uniscono le persone.
Informazioni sulle prenotazioni
Per chi desidera assistere alla registrazione della prima puntata a Bellaria, la partecipazione è gratuita ma soggetta a disponibilità limitata. È necessario procedere alla prenotazione del proprio posto attraverso il portale ufficiale dedicato: eventi.romagnabanca.it.