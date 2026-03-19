Le prime vele del Museo tornano a bordo delle navi storiche

Perché si chiamano “al Terzo”?

Il nome deriva dal modo in cui la vela è fissata all’albero: il pennone superiore (la pertica orizzontale che sostiene la tela) è agganciato all’albero a un terzo della sua lunghezza. Questa configurazione permetteva alle barche da pesca e da trasporto di essere manovrabili anche con equipaggi ridotti e in condizioni di vento variabile, tipiche dell’Alto Adriatico.

L’araldica del mare: colori e simboli

La caratteristica più affascinante è il colore delle vele (giallo ocra, rosso mattone, terra di Siena), ottenuto anticamente con pigmenti naturali e terra.

Identità: ogni famiglia di pescatori aveva il proprio disegno o simbolo (stelle, croci, iniziali, figure geometriche).

Funzione: questo permetteva alle donne a terra di riconoscere da lontano la barca del marito o del padre che rientrava in porto e ai marinai di identificarsi in mare.

Dove vederle: il Museo della Marineria

Cesenatico ospita l’unico Museo della Marineria in Italia con una Sezione Galleggiante situata nel Porto Canale Leonardesco.

Sono ormeggiate 10 barche storiche (Trabaccoli, Bragozzi, Lance, Paranze, Battane e Topi) che rappresentano le tipologie usate tra fine ‘800 e metà ‘900.

Da Pasqua fino a fine ottobre, ogni giorno (tempo permettendo), le vele vengono issate manualmente, creando uno scenario cromatico unico al mondo.

L’Associazione Vele al Terzo

Recentemente (marzo 2026) è nata ufficialmente l’Associazione Vele al Terzo di Cesenatico, formata da armatori privati che possiedono barche d’epoca in legno. Il loro obiettivo è mantenere viva la navigazione tradizionale, organizzando raduni e regate storiche.