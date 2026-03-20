A febbraio a Cesenatico, Delmastro al centro dello scontro politico

Il sottosegretario ha respinto con fermezza ogni accusa, chiarendo la propria posizione: “Forse avrei dovuto essere più accorto, ma da qui a dire che io abbia contiguità con la mafia ce ne passa”. Delmastro ha inoltre sottolineato come la giovane coinvolta nella società “non sia imputata né indagata” e che la scoperta dei legami familiari sia avvenuta solo successivamente. “Nel momento in cui l’ho scoperto ho lasciato la società, per il rigore etico e morale che mi contraddistingue”, ha dichiarato.

Il caso, reso pubblico il 18 marzo dal giornalista Alberto Nerazzini sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, solleva però interrogativi e dubbi su tempistiche e modalità della vicenda. Secondo alcune ricostruzioni, resterebbero infatti elementi poco chiari che alimentano il dibattito politico, proprio mentre il tema della riforma della giustizia torna al centro dell’agenda pubblica.

Nel frattempo, Delmastro ha ricordato anche il proprio impegno contro la criminalità organizzata, evidenziando di essere sotto scorta per il lavoro svolto in questo ambito. Una difesa che non sembra però placare del tutto le polemiche, destinate a intrecciarsi con il confronto sul referendum e sulle riforme del sistema giudiziario.