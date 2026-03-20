CISL Romagna: “Turismo in crescita ma soggiorni più brevi”

Provincia di Forlì-Cesena: crescita fragile e difficoltà a trattenere i flussi

La provincia di Forlì-Cesena nel 2025 presenta un quadro più fragile: 1.232.277 turisti (+2,77%) e 5.803.947 pernottamenti (-0,94%). La componente italiana cresce negli arrivi (1.023.056, +2,23%) ma cala nelle presenze (4.645.807, -2,17%), mentre quella estera aumenta sia negli arrivi (209.221, +5,46%) sia nei pernottamenti (1.158.140, +4,31%). L’alberghiero registra 920.609 arrivi (+1,09%) e 3.758.399 presenze (-0,51%), mentre l’extra-alberghiero cresce negli arrivi (311.668, +8,06%) ma cala nelle presenze (2.045.548, -1,73%). Il territorio mostra quindi una difficoltà strutturale a trattenere i turisti.

Rispetto al 2019, emerge un recupero quantitativo ma non pienamente qualitativo: gli arrivi passano da 1.144.405 a 1.232.277 (+87.872) e i pernottamenti da 5.436.119 a 5.803.947 (+367.828). Cresce soprattutto la componente estera (+165.613 pernottamenti), mentre quella italiana aumenta meno. L’alberghiero resta sostanzialmente fermo (+9.775 pernottamenti), mentre l’extra-alberghiero cresce in modo più significativo (+358.053 presenze). Forlì-Cesena appare quindi come il territorio più instabile, con un sistema che cresce ma senza consolidare la qualità della permanenza.

Provincia di Ravenna: la crescita più solida e il modello più equilibrato

La provincia di Ravenna è nel 2025 la realtà più dinamica: 1.749.275 arrivi (+8,96%) e 7.241.692 pernottamenti (+6,06%). La crescita è diffusa: italiani a 1.365.055 arrivi (+8,05%) e 5.546.831 presenze (+5,68%), stranieri a 384.220 arrivi (+12,29%) e 1.694.861 pernottamenti (+7,32%). L’alberghiero cresce (4.490.050 presenze, +2,43%), ma è l’extra-alberghiero a trainare con 2.751.642 pernottamenti (+12,57%) e 418.360 arrivi (+14,65%). Ravenna mostra quindi un modello più equilibrato e in espansione.

Il confronto con il 2019 rafforza questa lettura: gli arrivi aumentano da 1.552.891 a 1.749.275 (+196.384) e i pernottamenti da 6.576.896 a 7.241.692 (+664.796). La crescita è sostenuta soprattutto dalla componente estera (+426.820 pernottamenti), ma anche quella italiana è in aumento (+237.976). L’alberghiero perde leggermente (-40.757 presenze), mentre l’extra-alberghiero cresce in modo molto consistente (+705.553 pernottamenti), diventando un pilastro strutturale del sistema.

Nel complesso, il 2025 conferma una Romagna in espansione rispetto al 2024, ma il confronto con il 2019 evidenzia una trasformazione più profonda: più turisti, ma soggiorni più brevi e una crescente incidenza dell’extra-alberghiero. Il sistema si sta spostando da un modello basato sulla quantità e stabilità alberghiera a uno fondato su flessibilità, frammentazione e domanda internazionale.