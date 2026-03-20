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Al via la demolizione della ex colonia Santa Monica LE FOTO

Anna Budini20 Marzo 2026
colonia santa monica

Entrano nel vivo i lavori di riqualificazione della ex colonia Santa Monica a Cesenatico, situata in viale Carducci e di proprietà della famiglia Ricci. Dopo la demolizione della torre, è ufficialmente partita anche la demolizione della struttura principale, segnando un passo decisivo verso la trasformazione dell’area.

Il progetto di rigenerazione urbana della ex colonia Santa Monica punta a restituire l’antico splendore a uno degli edifici simbolo del patrimonio architettonico balneare locale. Costruita negli anni ’60 dalla Caritas milanese, la struttura sarà completamente rinnovata e convertita in un moderno hotel a Cesenatico, mantenendo però la sua identità storica.

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colonia santa monica

Il nuovo albergo sorgerà con un numero ridotto di camere, scelta che permetterà di ampliare gli spazi e migliorare la qualità dell’offerta turistica. Tra gli elementi centrali del progetto ci sarà una nuova area esterna di circa 4.000 metri quadrati, che includerà spiaggia privata, piscine e servizi esclusivi.

La torre, già demolita, lascerà spazio a una nuova costruzione perfettamente integrata con il contesto esistente. Una parte degli spazi e dei servizi dell’hotel sarà inoltre aperta anche ai cittadini, contribuendo a rendere il complesso un punto di riferimento non solo per i turisti, ma anche per la comunità locale.

colonia santa monica

Grande attenzione sarà dedicata anche alla sostenibilità ambientale: il progetto prevede l’utilizzo di materiali rinnovabili e soluzioni innovative, in linea con le esigenze contemporanee. L’obiettivo è quello di coniugare ecosostenibilità e valorizzazione del “genius loci”, preservando l’atmosfera storica della ex colonia Santa Monica.

Con l’avvio delle demolizioni, il progetto entra quindi in una fase concreta, destinata a ridisegnare uno dei tratti più importanti del lungomare di Cesenatico.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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