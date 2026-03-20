Al via la demolizione della ex colonia Santa Monica LE FOTO

Grande attenzione sarà dedicata anche alla sostenibilità ambientale: il progetto prevede l’utilizzo di materiali rinnovabili e soluzioni innovative, in linea con le esigenze contemporanee. L’obiettivo è quello di coniugare ecosostenibilità e valorizzazione del “genius loci”, preservando l’atmosfera storica della ex colonia Santa Monica.

Con l’avvio delle demolizioni, il progetto entra quindi in una fase concreta, destinata a ridisegnare uno dei tratti più importanti del lungomare di Cesenatico.