Operazione antidroga a Cesenatico: arrestato 30enne

L’uomo, un cittadino albanese classe ’95 residente nella provincia di Forlì-Cesena, è stato prontamente fermato. Inizialmente ha consegnato spontaneamente 10 dosi di cocaina, ma la perquisizione personale ha rivelato anche il possesso di circa 1.000 euro in banconote di piccolo taglio, di cui non ha saputo giustificare la provenienza e ritenuti provento di spaccio.

La perquisizione domiciliare con l’unità cinofila “Yuma”

L’operazione è proseguita presso l’abitazione del sospettato a Sogliano sul Rubicone. Grazie all’ausilio dell’Unità Cinofila “Yuma” e alla collaborazione della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare, gli agenti hanno setacciato l’immobile.

All’interno di un armadio nella camera da letto sono stati rinvenuti:

Ulteriori 71 dosi di cocaina pronte per la vendita .

5 “sassi” di cocaina grezza .

Un bilancino elettronico di precisione funzionante .

Materiale vario per il confezionamento dello stupefacente .

In totale, il sequestro ha superato l’ etto di sostanza stupefacente

Convalida dell’arresto e misure cautelari

Data la quantità di droga e le modalità di suddivisione in dosi, l’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Dopo una notte trascorsa nella camera di sicurezza del Comando di Cesena, il 18 marzo si è tenuto il rito per direttissima.

Il giudice di turno ha convalidato l’arresto, disponendo per il trentenne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.

Il commento dell’assessore Mauro Gasperini

L’assessore Mauro Gasperini ha espresso il proprio plauso per l’operazione: