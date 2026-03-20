Truffa spoofing a Cesena: finto maresciallo svuota conto, due denunciati

La dinamica del raggiro: dal finto operatore di banca al “maresciallo”

L’inganno è stato orchestrato con estrema precisione. Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima è stata inizialmente contattata via SMS e telefono da un individuo che si è spacciato per un operatore bancario.

Attraverso manipolazioni psicologiche, il truffatore ha convinto la donna che il suo conto corrente fosse sotto attacco da parte di hacker. Per rendere il raggirò ancora più credibile, l’uomo ha annunciato che sarebbe stata contattata a breve da un maresciallo dei Carabinieri. La telefonata dal falso militare è arrivata puntualmente dopo pochi minuti, inducendo la vittima, ormai allarmata, a eseguire un bonifico istantaneo di diverse migliaia di euro verso un conto estero per “mettere in sicurezza” i propri risparmi.