Truffa spoofing a Cesena: finto maresciallo svuota conto, due denunciati

I carabinieri della Stazione di Macerone hanno concluso un’importante operazione di contrasto al crimine informatico, denunciando due giovani italiani di 20 e 25 anni. I due sono ritenuti responsabili di una complessa truffa in concorso ai danni di una donna residente a Cesena, messa in atto con la tecnica del cosiddetto “spoofing”
La dinamica del raggiro: dal finto operatore di banca al “maresciallo”
L’inganno è stato orchestrato con estrema precisione. Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima è stata inizialmente contattata via SMS e telefono da un individuo che si è spacciato per un operatore bancario.
Attraverso manipolazioni psicologiche, il truffatore ha convinto la donna che il suo conto corrente fosse sotto attacco da parte di hacker. Per rendere il raggirò ancora più credibile, l’uomo ha annunciato che sarebbe stata contattata a breve da un maresciallo dei Carabinieri. La telefonata dal falso militare è arrivata puntualmente dopo pochi minuti, inducendo la vittima, ormai allarmata, a eseguire un bonifico istantaneo di diverse migliaia di euro verso un conto estero per “mettere in sicurezza” i propri risparmi.
L’intervento dei carabinieri e il recupero del denaro
Grazie alla tempestività delle indagini condotte dai militari di Macerone e coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì, è stato possibile risalire all’identità dei presunti responsabili.
Gli accertamenti bancari immediati hanno permesso di:
- Identificare i due autori del reato.
- Sequestrare il conto corrente utilizzato per la truffa, acceso presso un istituto di credito in Spagna.
- Recuperare e restituire alla vittima metà della somma sottratta, bloccando il trasferimento prima che sparisse definitivamente.
Allerta “Spoofing”: i consigli del Comando Provinciale
Il Comando Provinciale Carabinieri di Forlì-Cesena sottolinea come questa tecnica, abbinata alla richiesta di bonifici istantanei su conti esteri, sia purtroppo in forte espansione.
Come difendersi dalle truffe telefoniche
Le autorità ricordano ai cittadini che nessun carabiniere, esponente delle Forze dell’Ordine, dipendente di enti pubblici o istituti bancari richiederà mai:
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Versamenti di denaro o consegna di gioielli.
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Rilascio di codici di accesso ai conti correnti
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Pagamenti per “chiudere pratiche” o assistere familiari in presunta difficoltà.
In caso di messaggi o telefonate sospette, il consiglio è quello di interrompere immediatamente la comunicazione e chiamare il numero di emergenza 112