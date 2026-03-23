Cesenatico, al via le riprese della serie “Fuori Menu”

Dal 16 al 18 aprile 2026 il Comune di Cesenatico introdurrà importanti modifiche alla viabilità in occasione delle riprese cinematografiche della serie “Fuori Menu”, prodotta da Wildside. La produzione coinvolgerà diverse location cittadine e vedrà come protagonisti Maurizio Lastrico e Fabio Balsamo.
Per consentire lo svolgimento delle riprese in sicurezza, è stata disposta l’istituzione temporanea del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati, nella zona di Ponente.
Nel dettaglio, le modifiche alla viabilità interesseranno:
- il parcheggio di via Lungomare Ponente, nel tratto compreso tra via Vespucci e via Magrini
- il parcheggio di via Magrini, tra l’ingresso del mercato ittico (varco Venturi) e il Bar da Luison
- via Matteucci, nel tratto compreso tra via Squero e via Magrini, includendo l’area di competenza del mercato ittico e le banchine
In quest’ultima zona sarà attivo anche il divieto di transito pedonale, oltre al divieto di sosta e circolazione veicolare.
Le restrizioni saranno valide per tutta la durata delle riprese.