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Eventi e CulturaIn Romagna

Elio a Sogliano con “La rivalutazione della tristezza”: tra musica e ironia

Redazione23 Marzo 2026
elio a sogliano

Un viaggio poetico al Teatro Elisabetta Turroni

Il teatro di Sogliano al Rubicone si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile della rassegna Prova d’Attore. Venerdì 27 marzo, alle ore 21:00, il Teatro Elisabetta Turroni ospiterà Elio nello spettacolo intitolato “La rivalutazione della tristezza”.

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L’artista sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Alberto Tafuri in un recital originale che fonde parole, canzoni e riflessioni profonde.

Riscoprire un sentimento dimenticato attraverso l’arte

Lo spettacolo nasce dall’esigenza di restituire dignità a un’emozione spesso rimossa o evitata nella società contemporanea: la tristezza. Elio conduce il pubblico in un percorso che attraversa la storia dell’espressione umana, toccando diversi ambiti artistici:

  • Letteratura e Poesia: Dai classici antichi alla letteratura moderna.
  • Musica e Cultura Pop: Un intreccio di citazioni e melodie che spaziano tra generi ed epoche diverse.
  • Arti Visive: Riflessioni su come il lato malinconico dell’esistenza sia stato rappresentato nel tempo.

L’obiettivo è guardare alla tristezza non come a un sentimento da respingere, ma come a una componente necessaria e preziosa dell’esperienza umana.

Tra malinconia e ironia: il “tocco” di Elio

Fedele al suo stile eclettico, Elio non rinuncia alla leggerezza. Lo spettacolo alterna momenti di intensa suggestione a improvvisi scarti di ironia.

Accanto alle riflessioni più intime, troveranno spazio brani luminosi e giocosi, inclusi i successi di Elio e le Storie Tese e celebri pagine della musica italiana e internazionale. Come suggerisce ironicamente l’artista, la tristezza va assaporata con misura, “come le cicerchie e lo zafferano”, sapendo che esiste sempre un antidoto nel sorriso.

Informazioni utili e biglietteria

La rassegna Prova d’Attore è curata da Sillaba Teatro Parola, in co-progettazione con il Comune di Sogliano al Rubicone.

  • Data e orario: Venerdì 27 marzo, ore 21:00.
  • Prezzi: Ingresso intero € 18 – Ridotto € 15.
  • Contatti Biglietteria: * Telefono: 370.3685093 (attivo dalle ore 16 alle 19).
  • Email: spettatore@sillaba.org.

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