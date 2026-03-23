Elio a Sogliano con “La rivalutazione della tristezza”: tra musica e ironia

L’artista sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Alberto Tafuri in un recital originale che fonde parole, canzoni e riflessioni profonde.

Riscoprire un sentimento dimenticato attraverso l’arte

Lo spettacolo nasce dall’esigenza di restituire dignità a un’emozione spesso rimossa o evitata nella società contemporanea: la tristezza. Elio conduce il pubblico in un percorso che attraversa la storia dell’espressione umana, toccando diversi ambiti artistici:

Letteratura e Poesia: Dai classici antichi alla letteratura moderna .

Musica e Cultura Pop: Un intreccio di citazioni e melodie che spaziano tra generi ed epoche diverse .

Arti Visive: Riflessioni su come il lato malinconico dell’esistenza sia stato rappresentato nel tempo .

L’obiettivo è guardare alla tristezza non come a un sentimento da respingere, ma come a una componente necessaria e preziosa dell’esperienza umana.

Tra malinconia e ironia: il “tocco” di Elio

Fedele al suo stile eclettico, Elio non rinuncia alla leggerezza. Lo spettacolo alterna momenti di intensa suggestione a improvvisi scarti di ironia.

Accanto alle riflessioni più intime, troveranno spazio brani luminosi e giocosi, inclusi i successi di Elio e le Storie Tese e celebri pagine della musica italiana e internazionale. Come suggerisce ironicamente l’artista, la tristezza va assaporata con misura, “come le cicerchie e lo zafferano”, sapendo che esiste sempre un antidoto nel sorriso.

Informazioni utili e biglietteria

La rassegna Prova d’Attore è curata da Sillaba Teatro Parola, in co-progettazione con il Comune di Sogliano al Rubicone.