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Referendum Giustizia, l’affluenza alle urne

Alessandro Mazza23 Marzo 2026
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L’affluenza a Cesenatico

Si è conclusa questa tornata elettorale sul così detto Referendum Giustizia. Gli elettori erano chiamati a mettere una croce sul “Sì” o sul “No” in un’unica scheda. Ciò permetterà di avere con molta probabilità in giornata, l’esito delle preferenze dei cesenaticensi che sono andati a votare.

L’affluenza complessiva

A Cesenatico è andato a votare il 64,9% degli elettori aventi diritto. Nel dettaglio, sono andati a votare 13.391 cittadini. L’affluenza di Cesenatico è superiore a quella nazionale che si è fermata al 58,8%.

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Superato il 50% già domenica

Nella giornata di apertura delle urne, a Cesenatico aveva votato già oltre il 50% dell’elettorato (50,15%). Un risultato superiore alla media nazionale. Segno che la tematica era particolarmente sentita.

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Alessandro Mazza

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