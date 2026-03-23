Referendum Giustizia, l’affluenza alle urne

L’affluenza a Cesenatico

Si è conclusa questa tornata elettorale sul così detto Referendum Giustizia. Gli elettori erano chiamati a mettere una croce sul “Sì” o sul “No” in un’unica scheda. Ciò permetterà di avere con molta probabilità in giornata, l’esito delle preferenze dei cesenaticensi che sono andati a votare.

L’affluenza complessiva

A Cesenatico è andato a votare il 64,9% degli elettori aventi diritto. Nel dettaglio, sono andati a votare 13.391 cittadini. L’affluenza di Cesenatico è superiore a quella nazionale che si è fermata al 58,8%.