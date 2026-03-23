Referendum Giustizia, Cesenatico ha fatto la sua scelta

Referendum Giustizia, la risposta di Cesenatico
All’esito dello spoglio Cesenatico ha fatto la sua scelta. Con un testa a testa fino all’ultimo seggio, a Cesenatico vince il Sì con il 50.06% per un totale di 6.657 voti, il No si ferma al 49,94% con 6640 voti, con uno scarto di soli 17 voti.
I voti seggio per seggio a Cesenatico
I seggi che a Cesenatico hanno scelto il Sì sono: le tre sezioni della scuola Saffi rispettivamente con 56,57%, 51,21% e 60,54%; una sezione di viale Trento con 53,79%; una sezione di Villamarina con 52,45%; due sezioni di Sala con 51,95% e 50,72%; le due sezioni di Villalta con 54,36% e 51,65%; la sezione di Cannucceto con 52,16% e una sezione di Ponente con 51,59%.
I seggi che invece hanno scelto il No sono: una sezione di viale Trento con 53,30%; tre sezioni di Villamarina con 51,55%, 54,94% e 50,59%; una sezione di Sala 51,94%; due sezioni di Bagnarola con 53,35% e 56,21%; le quattro sezioni di Madonnina con 53,16%, 52,11%, 54,41% e 53,69% e una sezione di Ponente con 50,15%.
In Provincia di Forlì-Cesena ha vinto il No con 56,07%, mentre il Sì si è fermato al 43,93%.
Come hanno votato i Comuni del Cesenate.
Cesena (ha vinto il No con 60,22%), Gatteo (ha vinto il No con 52,04%), Longiano (ha vinto il No con 58,77%), Mercato Saraceno (ha vinto il No con il 50,94%), Montiano (ha vinto il No con il 55,70%), San Mauro Pascoli (ha vinto il No con il 54,30%), Sarsina (ha vinto il Sì con il 51,64%), Sogliano (ha vinto il No con il 50,20%), Borghi (ha vinto il Sì con il 52,71%), Verghereto (ha vinto il Sì con il 62,73%), Bagno di Romagna (ha vinto il No con il 50,97), Roncofreddo (ha vinto il No con 51,90%).
In Emilia Romagna ha vinto il No con il 57,13%, mentre il Sì si è attestato al 42,87%.
E anche in Italia ha vinto il No con il 53,58% dei voti.