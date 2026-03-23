 Skip to main content
Notizie

Referendum Giustizia, Cesenatico ha fatto la sua scelta

Alessandro Mazza23 Marzo 2026

Referendum Giustizia, la risposta di Cesenatico

All’esito dello spoglio Cesenatico ha fatto la sua scelta. Con un testa a testa fino all’ultimo seggio, a Cesenatico vince il Sì con il 50.06% per un totale di 6.657 voti, il No si ferma al 49,94% con 6640 voti, con uno scarto di soli 17 voti.

I voti seggio per seggio a Cesenatico

I seggi che a Cesenatico hanno scelto il Sì sono: le tre sezioni della scuola Saffi rispettivamente con 56,57%, 51,21% e 60,54%; una sezione di viale Trento con 53,79%; una sezione di Villamarina con 52,45%; due sezioni di Sala con 51,95% e 50,72%; le due sezioni di Villalta con 54,36% e 51,65%; la sezione di Cannucceto con 52,16% e una sezione di Ponente con 51,59%.

I seggi che invece hanno scelto il No sono: una sezione di viale Trento con 53,30%; tre sezioni di Villamarina con 51,55%, 54,94% e 50,59%; una sezione di Sala 51,94%; due sezioni di Bagnarola con 53,35% e 56,21%; le quattro sezioni di Madonnina con 53,16%, 52,11%, 54,41% e 53,69% e una sezione di Ponente con 50,15%.

referendum
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

In Provincia di Forlì-Cesena ha vinto il No con 56,07%, mentre il Sì si è fermato al 43,93%.

Come hanno votato i Comuni del Cesenate.

Cesena (ha vinto il No con 60,22%), Gatteo (ha vinto il No con 52,04%), Longiano (ha vinto il No con 58,77%), Mercato Saraceno (ha vinto il No con il 50,94%), Montiano (ha vinto il No con il 55,70%), San Mauro Pascoli (ha vinto il No con il 54,30%), Sarsina (ha vinto il Sì con il 51,64%), Sogliano (ha vinto il No con il 50,20%), Borghi (ha vinto il Sì con il 52,71%), Verghereto (ha vinto il Sì con il 62,73%), Bagno di Romagna (ha vinto il No con il 50,97), Roncofreddo (ha vinto il No con 51,90%).

In Emilia Romagna ha vinto il No con il 57,13%, mentre il Sì si è attestato al 42,87%.

E anche in Italia ha vinto il No con il 53,58% dei voti.

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share