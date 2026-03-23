Successi Sailing Team 2026 Cesenatico: podio Hobie Dragoon e qualificazioni Optimist

Doppietta sul Podio ad Anzio: La classe Hobie Dragoon protagonista

In occasione dell’Astura Winter Cup Nazionale 2026 ad Anzio, gli equipaggi del Circolo Vela Cesenatico hanno dato prova di grande maturità nella classe Hobie Dragoon.

I risultati degli equipaggi

Il team ha festeggiato il posizionamento di ben due imbarcazioni sul podio:

Gino Bettini e Massimiliano Sacchetti hanno conquistato il secondo posto, grazie a una condotta di gara solida e costante .

Ludovica Ricciardi e Asia Asfalti hanno ottenuto la terza posizione, confermando il loro valore tecnico a livello nazionale .

Questi traguardi premiano il lavoro dell’allenatrice Linnea Valeri, che sta guidando i ragazzi in un percorso tecnico sempre più ambizioso. Il successo è ancora più significativo considerando la giovanissima età degli atleti coinvolti.

Margherita Luciani vola alle selezioni nazionali Optimist

Le buone notizie per il Circolo Vela Cesenatico sono proseguite anche sul fronte Optimist. Ad Ancona, durante la selezione interzonale, la giovane Margherita Luciani ha centrato un obiettivo fondamentale.

Verso le fasi nazionali

Concludendo al 22∘ posto, la Luciani ha strappato il pass per le selezioni nazionali, un traguardo che premia la sua costanza e crescita tecnica. Questo risultato è frutto del lavoro svolto sotto la guida dell’allenatore Mirco Minotti, figura chiave per la formazione sportiva e personale dei piccoli velisti del club.

Un futuro promettente per la vela cesenatense

Il bilancio complessivo del weekend conferma la validità della filiera tecnica del Sailing Team Cesenatico, capace di accompagnare gli atleti dalle prime esperienze fino alle competizioni più competitive. Con questi presupposti, il circolo si consolida come una delle realtà di riferimento per la vela giovanile nazionale, guardando con ottimismo ai prossimi appuntamenti della stagione.

Sito Web: www.circolovelacesenatico.com