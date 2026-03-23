Turismo a Cesenatico: entra nel vivo la campagna di comunicazione 2026

Due le principali novità del 2026: una maggiore attenzione ai mercati esteri di prossimità e l’avvio della collaborazione con Pomilio Blumm, l’agenzia di comunicazione integrata inserita dal Financial Times nella lista delle dieci migliori aziende per livello di crescita nell’ultimo decennio, nuovo partner strategico per la comunicazione turistica del Comune.

Pomilio Blumm e HBenchmark: i nuovi strumenti per la promozione del turismo a Cesenatico

Il lavoro in ambito turistico si sviluppa su più direttrici. Sul fronte dell’analisi dei dati, l’ufficio turismo sta portando avanti una collaborazione con ADAC e HBenchmark per studiare, attraverso un campione di strutture alberghiere, i dati di prenotazione degli ultimi anni.

L’obiettivo è disporre di indicatori aggregati su prenotazioni, finestre di booking, provenienza dei turisti e andamento medio dei prezzi, così da orientare con maggiore precisione le campagne di promozione sui mercati esteri. Ad oggi hanno già aderito 30 strutture, che mettono a disposizione in tempo reale i dati dei loro PMS.

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Una commissione dedicata per elevare gli standard dell’accoglienza

È in fase di avvio anche il progetto dedicato all’accompagnamento delle strutture ricettive verso percorsi di miglioramento qualitativo. L’iniziativa vede la collaborazione dell’ufficio turismo con le associazioni di categoria e i consulenti di JFC Tourism Management, con l’obiettivo di elevare gli standard dell’offerta locale.

Verrà istituita una commissione che effettuerà sopralluoghi presso le strutture, fornendo indicazioni concrete su come intervenire per migliorare la qualità dei servizi.

Le parole dell’assessore Gaia Morara