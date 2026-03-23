Turismo a Cesenatico: entra nel vivo la campagna di comunicazione 2026

Nelle prossime settimane prenderà il via il piano di comunicazione strategica del Comune di Cesenatico
Turismo a Cesenatico, il piano è strutturato secondo gli indirizzi del piano marketing triennale elaborato da Joseph Ejarque e costruito sugli orientamenti della DMO, l’organo consultivo dove le associazioni di categoria nazionali e i sindacati locali condividono con l’Amministrazione le politiche di posizionamento della città.
Due le principali novità del 2026: una maggiore attenzione ai mercati esteri di prossimità e l’avvio della collaborazione con Pomilio Blumm, l’agenzia di comunicazione integrata inserita dal Financial Times nella lista delle dieci migliori aziende per livello di crescita nell’ultimo decennio, nuovo partner strategico per la comunicazione turistica del Comune.
Pomilio Blumm e HBenchmark: i nuovi strumenti per la promozione del turismo a Cesenatico
Il lavoro in ambito turistico si sviluppa su più direttrici. Sul fronte dell’analisi dei dati, l’ufficio turismo sta portando avanti una collaborazione con ADAC e HBenchmark per studiare, attraverso un campione di strutture alberghiere, i dati di prenotazione degli ultimi anni.
L’obiettivo è disporre di indicatori aggregati su prenotazioni, finestre di booking, provenienza dei turisti e andamento medio dei prezzi, così da orientare con maggiore precisione le campagne di promozione sui mercati esteri. Ad oggi hanno già aderito 30 strutture, che mettono a disposizione in tempo reale i dati dei loro PMS.
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Una commissione dedicata per elevare gli standard dell’accoglienza
È in fase di avvio anche il progetto dedicato all’accompagnamento delle strutture ricettive verso percorsi di miglioramento qualitativo. L’iniziativa vede la collaborazione dell’ufficio turismo con le associazioni di categoria e i consulenti di JFC Tourism Management, con l’obiettivo di elevare gli standard dell’offerta locale.
Verrà istituita una commissione che effettuerà sopralluoghi presso le strutture, fornendo indicazioni concrete su come intervenire per migliorare la qualità dei servizi.
Le parole dell’assessore Gaia Morara
«Il lavoro che stiamo svolgendo grazie alla professionalità di tutto l’ufficio turismo si muove su tante direttrici. A breve partiranno le campagne di Pomilio Blumm, che abbiamo individuato come partner per la comunicazione strategica in ambito turistico. Proseguiamo il lavoro per l’implementazione del piano marketing triennale della destinazione, elaborato da Josep Ejarque di Ftourism su indirizzo della DMO.
Attraverso il partenariato con ADAC e Riviera Banca, abbiamo avviato la collaborazione con HBenchmark per avere un osservatorio in tempo reale sull’andamento delle prenotazioni alberghiere, così da tarare le campagne alle abitudini di prenotazione dei nostri ospiti. Abbiamo inoltre integrato l’organico con un Destination Manager che sta portando dentro le pagine di Visit Cesenatico — opportunamente riprogettato — le proposte degli operatori più dinamici della città, che collaborano in reti di prodotto tematiche per innovare l’offerta turistica di Cesenatico».