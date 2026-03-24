30 performer e musica live per il “Destiny’s Cafee”

“In un momento – spiega il regista Ivan Boschi – di tensioni come quello che stiamo attraversando con finali estremamente incerti, la mia volontà è quella di far vivere una serata all’insegna dei buoni sentimenti e finali carichi di positività. Mentre scrivevo questo Musical pensavo alla volontà di rappresentare sul palcoscenico un’opportunità per le persone affinché potessero guardarsi negli occhi e tentare di cambiare il corso della loro vita. Un lavoro completamente diverso dai precedenti, più introspettivo e reale, un inedito che ha richiesto un grandissimo sforzo da parte di tutta la Compagnia”.

“Il Musical – conclude – nasce da un mio viaggio a Los Angeles e che unisce in parte più storie vere che si intrecciano con riferimenti a film musicali e a situazioni di fantasia”.

Il sipario si alza su un luogo che è quasi un’anima: un caffè senza tempo, crocevia di esistenze e approdo per sognatori, disillusi e anime in cerca. Qui, tra il profumo del caffè e le note di un pianoforte, si intrecciano le vite di personaggi eterogenei: artisti in cerca di ispirazione, producer e addetti ai lavori, una giovane cameriera con un sogno più grande di lei e personaggi famosi. Le loro storie, inizialmente separate, si legano in un mosaico di emozioni, conflitti e rivelazioni. Il tutto in una cornice in cui l’imponenza dell’allestimento è uno dei punti di forza dichiarati.

Gli spettacoli andranno in scena dal 25 al 28 marzo (ore 21) mentre il 29 marzo alle ore 16.

Per prenotazioni 388.1142484, ultimi posti disponibili in loggione (16 euro).

L’evento fa parte del cartellone dell’Ufficio Cultura del Comune di Cesenatico; media partner Radio Studio Delta.

Informazioni Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – cultura@comune.cesenatico.fc.it