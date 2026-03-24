ANTEAS e Comune, sicurezza e prevenzione: incontro pubblico contro le truffe

Le dichiarazioni del Presidente ANTEAS

“L’obiettivo dell’incontro non è solo allertare- afferma il presidente di ANTEAS Lazzaro Dall’Acqua- ma fornire strumenti concreti per non sentirsi soli di fronte alle minacce. Informarsi è il primo passo per aumentare la sicurezza di tutta la comunità: per questo motivo, oltre agli anziani, l’invito è esteso a figli, nipoti e vicini di casa.

L’ingresso è libero. È un’occasione preziosa per fare domande dirette alle Forze dell’Ordine e agli esperti del settore”.