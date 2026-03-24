ANTEAS e Comune, sicurezza e prevenzione: incontro pubblico contro le truffe

ANTEAS e il Comune di Cesenatico in prima linea
Cesenatico si mobilita per proteggere i suoi cittadini più fragili. L’associazione Anteas, in prima linea nel supporto sociale, ha organizzato un incontro per informare e prevenire il fenomeno dei raggiri e delle truffe che colpiscono la popolazione anziana.
L’appuntamento è fissato per giovedì 26 marzo alle ore 15:30, presso il Teatro della Parrocchia Santa Maria Goretti a Cesenatico.
L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Cesenatico, vedrà la partecipazione di figure chiave per la sicurezza del territorio:
-il Sindaco Matteo Gozzoli interverrà per un saluto inaugurale, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel monitorare il territorio e stare vicino alle persone sole;
-i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico.
Gli agenti illustreranno le tecniche più usate dai malviventi (falsi incidenti a familiari, finti tecnici o operatori sanitari) e forniranno consigli pratici su come comportarsi in caso di situazioni sospette.
Sarà inoltre presente Adiconsum che offrirà il proprio contributo specialistico sulla tutela dei consumatori, spiegando come difendersi anche da contratti ingannevoli e truffe telefoniche o digitali.
Le dichiarazioni del Presidente ANTEAS
“L’obiettivo dell’incontro non è solo allertare- afferma il presidente di ANTEAS Lazzaro Dall’Acqua- ma fornire strumenti concreti per non sentirsi soli di fronte alle minacce. Informarsi è il primo passo per aumentare la sicurezza di tutta la comunità: per questo motivo, oltre agli anziani, l’invito è esteso a figli, nipoti e vicini di casa.
L’ingresso è libero. È un’occasione preziosa per fare domande dirette alle Forze dell’Ordine e agli esperti del settore”.