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Se ne è andato Gino Paoli, si esibì a Cesenatico in diverse epoche

Alessandro Mazza24 Marzo 2026
Gino Paoli

Il cantautore visse la notte di Cesenatico

Ci ha lasciato Gino Paoli. Il noto cantautore genovese aveva 91 anni. Si esibì a Cesenatico in diverse epoche, lo testimonia lo scatto che abbiamo pubblicato per gentile concessione del noto fotografo Luciano Nanni che lo immortalò.

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Correva l’anno 2018

C’è stato un altro momento magico nell’estate del 2018 a Cesenatico, quando il sodalizio tra Gino Paoli e il pianista Danilo Rea ha illuminato la rassegna “Ribalta Marea”. All’interno del festival Jazzenatico, il duo ha dato vita a un’alchimia rara, capace di fondere l’eleganza del jazz con l’immortalità della melodia italiana, diventando uno degli appuntamenti più iconici dell’intera manifestazione.

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