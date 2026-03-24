Dario fo e il Nobel “di casa”. Il legame indissolubile con Cesenatico

Tanti auguri Dario Fo

Cesenatico non è stata per Dario Fo solo una meta di villeggiatura, ma un vero e proprio “buen retiro” creativo. Oggi sarebbe stato il suo centesimo compleanno; un’occasione per ricordare il legame con la città del porto canale.

Un rifugio chiamato Sala

Il baricentro del legame tra Fo e Cesenatico si trova in via Vetreto, nella frazione di Sala. Qui, per decenni, Dario Fo e Franca Rame hanno trascorso i mesi estivi in una casa di campagna che era diventata il loro rifugio lontano dai palcoscenici internazionali. I residenti ricordano ancora le lunghe camminate del Maestro lungo le strade bianche, un’abitudine che Fo mantenne fino ai suoi ultimi anni, trovando nella quiete della campagna romagnola l’ispirazione per i suoi testi e i suoi dipinti.