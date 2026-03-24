Manifestazione a Roma contro le guerre: pullman da Forli Cesena. Le info

“No Kings – Contro i re e le loro guerre”: la manifestazione

Numerose realtà della provincia di Forlì Cesena, si stanno mobilitando, pacificamente, per costruire una risposta al clima di guerra.

Come associazioni, organizzazioni sociali, sindacali e realtà del territorio di Forlì-Cesena, dunque, di fronte a un contesto segnato dalla guerra, dalla restrizione dei diritti, dalla crescita delle disuguaglianze e dall’avanzata delle destre xenofobe e autoritarie in Europa e nel mondo, sentiamo la necessità di costruire una risposta collettiva, ampia e determinata.

Da Roma a Londra fino agli Stati Uniti sta prendendo forma un percorso internazionale che unisce movimenti pacifisti, sindacati, associazioni e realtà politiche, con l’obiettivo di contrastare un modello fondato su riarmo, compressione dei diritti e gestione securitaria dei conflitti sociali.

Anche in Italia questo percorso mette insieme esperienze diverse: realtà associative e culturali, movimenti sociali, organizzazioni sindacali, forze politiche, in una convergenza ampia e inedita che vuole ricostruire partecipazione popolare e rafforzare gli spazi democratici.

Rifiutiamo un modello che investe nella guerra invece che nel lavoro, nei diritti e nei servizi; restringe gli spazi di dissenso e tratta questioni sociali come problemi di ordine pubblico; alimenta discriminazioni e pratiche autoritarie; concentra il potere indebolendo la democrazia.

Siamo convinti che sia necessario costruire una mobilitazione ampia, pacifica e di massa, capace di tenere insieme pace, diritti sociali, antifascismo e difesa della Costituzione in Italia e del Diritto Internazionale nel mondo.

Crediamo nella pace, nella giustizia sociale, nella solidarietà, nella dignità del lavoro, nella tutela dell’ambiente e nella partecipazione democratica.

Elenco adesioni realtà Forlì Cesena:

Anpi Forlì-Cesena, Arci Forlì, Arci Romagna, Associazione Luciano Lama, Auser Forlì, CGIL Forlì Cesena, Federconsumatori Forlì-Cesena, La Parola, Legambiente Forlì-Cesena, Libera Forlì Cesena, Stop Rearm Europe Cesena, Sunia Forlì-Cesena, Voce Donna, Udu Forlì.