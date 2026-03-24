Nuovi erogatori d’acqua nelle scuole di Cesenatico per un futuro più green

Il Comune di Cesenatico prosegue il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e la riduzione del consumo di plastica monouso partendo dai luoghi dell’educazione. Nella giornata di ieri, la vicesindaca Lorena Fantozzi ha incontrato gli alunni per inaugurare ufficialmente due nuovi punti di approvvigionamento idrico.
Dove sono stati installati i nuovi erogatori
Gli interventi hanno riguardato due plessi strategici del territorio comunale:
- Il Polo Scolastico di Villamarina.
- La Scuola Media Arfelli situata in via Cremona.
L’iniziativa mira a incentivare i giovani studenti all’utilizzo di borracce riutilizzabili, riducendo drasticamente la produzione di rifiuti plastici all’interno delle mura scolastiche.
Investimenti e finanziamenti: il contributo di Atersir
L’operazione rientra in un piano di investimenti più ampio, reso possibile grazie al supporto di Atersir. L’ente ha erogato un contributo complessivo di 40.000 €, destinato non solo agli istituti scolastici ma anche al potenziamento dei servizi per la cittadinanza.
Nello specifico, i costi e le coperture sono così ripartiti:
- Erogatori scolastici: l’investimento totale è stato di 13.594 €, di cui 10.000 € coperti dal bando Atersir.
- Nuova casa dell’acqua: parte del contributo finanzierà una nuova struttura nel parcheggio del Polo Scolastico di Villamarina.
Prossimi passi: la nuova casa dell’acqua a Villamarina
Oltre ai dispositivi per gli studenti, il progetto prevede la realizzazione di una nuova Casa dell’Acqua. L’opera ha un costo stimato di 67.630 €, sostenuto per 31.000 € dai fondi del bando Atersir. Questa nuova infrastruttura rappresenterà un punto di riferimento per l’intero quartiere, offrendo acqua sicura e controllata a chilometro zero.