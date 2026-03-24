Università per gli adulti, da Cannucceto all’Himalaya: la storia di Pasqua Presepi

L’Università per gli Adulti di Cesenatico, organizza al Museo della Marineria per il giorno giovedì 26 marzo alle ore 16 un incontro dal titolo, “Da Cannucceto all’Himalaya, verso il K2, sulle orme dei più grandi alpinisti del ‘900″.
La storia è anche quella di Pasqua Presepi, facente parte del CAI sezione di Cesena.
La conferenza è organizzata dall’Università per gli Adulti in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico e con la partecipazione di Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori ADAC, Coop Esercenti Stabilimenti Balneari e Romagna Banca.
Il progetto
Il progetto di andare in Himalaya nasce nel 50° della conquista da parte italiana del K2, avvenuta nel 1954.
Nel 2004, il Cai Nazionale, seguendo il programma “Dalla conquista alla conoscenza”, invitò tutte le sezioni dei Cai d’Italia, ad aderire.
Fu così che quattro soci del Cai di Cesena, fra cui Pasqua Presepi, si trovarono in un gruppo di 28 soci provenienti da altre sezioni Cai d’Italia e partirono per il Pakistan nel settembre del 2004. Ci trasferimmo dalla capitale Islamabad lungo la Karakorum Highway che porta fino alla Cina lungo il fiume Indo, con mezzi locali, bus e jeep ed in tre giorni raggiungemmo prima Skardu e poi Ascole, punto di partenza del trekking a circa 2.000 metri, dormendo in tenda e supportati da uomini Balti (abitanti del Baltoro) per il carico dei bagagli e per l’alimentazione.
Risalimmo in sette giorni il ghiacciaio del Baltoro fino ad arrivare al Circo Concordia a circa 4.800 metri da dove si può ammirare il K2.
Lungo il percorso è stato possibile ammirare le montagne più belle della terra e vivere costumi e cultura di un popolo lontano da noi, ma tanto desideroso di “incontro”.
In circa altri sei giorni ritornammo a Ascole da dove raggiungemmo prima Scardu e poi Islamabad.
Il viaggio durò 25 giorni.
Bio: Pasqua Presepi
Ho avuto la fortuna di nascere in Campagna, a Cannucceto, piccola frazione con già allora la Scuola Elementare e poche case contadine sparse qua’ e là…era il 12 Giugno 1948.
Finite le Elementari, con l’Esame di Ammissione obbligatorio in quegli anni per accedere alle Medie, ho frequentato la Scuola Media a Cesenatico quando allora vi erano solo 2 Sezioni, una maschile ed una femminile.
Frequentando poi l’Istituto Magistrale, mi sono ritrovata col Diploma di Maestra Elementare.
Giovanissima, ho insegnato nell’ allora ” Doposcuola” a Cannucceto per qualche anno.
Trasferitami a Cesena per motivi famigliari e divenuta mamma di 2 Bambine, dopo aver proseguito per pochi anni il Servizio di Insegnante Elementare, iniziai ad insegnare alle Scuole dell’Infanzia del Comune di Cesena dove nel frattempo avevo vinto il concorso. Dopo le Scuole dei Mulini, Lizzano e Sant’ Egidio di Cesena, il mio servizio è stato per circa trent’anni alla Scuola dell’Infanzia Oltresavio fino al pensionamento nel 2004.
Ho potuto così dopo dedicarmi appieno al mio atteso ruolo di nonna, un maschio, Pietro e due femmine, Violetta e Margherita.
Parallelamente i miei interessi sono stati il viaggiare ed il trekking in montagna.
Da 35 Anni sono iscritta al CAI di Cesena dove ho ricoperto per vari anni il ruolo di Consigliere e due mandati come Presidente.
Le mie più grandi passioni sono la famiglia e l’amicizia, mi piacciono le feste in famiglia e con amici.
Ho anche la passione per la campagna a cui mi dedico curando un orto ed un pollaio.
E mi piace la vita, il sole e l’aria e sogno la libertà e la pace per tutti i popoli.”
Questa è la mia storia…