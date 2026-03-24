Università per gli adulti, da Cannucceto all’Himalaya: la storia di Pasqua Presepi

Il progetto

Il progetto di andare in Himalaya nasce nel 50° della conquista da parte italiana del K2, avvenuta nel 1954.

Nel 2004, il Cai Nazionale, seguendo il programma “Dalla conquista alla conoscenza”, invitò tutte le sezioni dei Cai d’Italia, ad aderire.

Fu così che quattro soci del Cai di Cesena, fra cui Pasqua Presepi, si trovarono in un gruppo di 28 soci provenienti da altre sezioni Cai d’Italia e partirono per il Pakistan nel settembre del 2004. Ci trasferimmo dalla capitale Islamabad lungo la Karakorum Highway che porta fino alla Cina lungo il fiume Indo, con mezzi locali, bus e jeep ed in tre giorni raggiungemmo prima Skardu e poi Ascole, punto di partenza del trekking a circa 2.000 metri, dormendo in tenda e supportati da uomini Balti (abitanti del Baltoro) per il carico dei bagagli e per l’alimentazione.

Risalimmo in sette giorni il ghiacciaio del Baltoro fino ad arrivare al Circo Concordia a circa 4.800 metri da dove si può ammirare il K2.

Lungo il percorso è stato possibile ammirare le montagne più belle della terra e vivere costumi e cultura di un popolo lontano da noi, ma tanto desideroso di “incontro”.

In circa altri sei giorni ritornammo a Ascole da dove raggiungemmo prima Scardu e poi Islamabad.

Il viaggio durò 25 giorni.

