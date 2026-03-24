“Vista Lenta”, a Cesenatico la fotografia degli adolescenti diventa mostra permanente

Un percorso educativo tra rullini e consapevolezza

Nato nell’estate del 2025, il corso ha coinvolto un gruppo di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Non si è trattato di un semplice workshop tecnico, ma di un cammino pedagogico strutturato in sei incontri.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori dell’associazione Progetto Porto a.p.s. è stato quello di sviluppare nei partecipanti una capacità di osservazione attenta e di cura verso l’ambiente circostante. Il percorso è iniziato significativamente “a mani vuote”: una prima uscita dedicata esclusivamente all’esercizio dello sguardo, senza l’ausilio della macchina fotografica, per imparare a vedere prima ancora di scattare.

Dalla teoria allo scatto analogico

Solo in un secondo momento i giovani protagonisti hanno ricevuto in dono le macchine fotografiche analogiche e i rullini, messi a disposizione gratuitamente grazie al co-finanziamento del Comune di Cesenatico e dell’Unione Rubicone e Mare.

Il programma ha toccato diverse fasi cruciali:

Sessioni conoscitive e teoriche .

Uscite sul campo con pellicola .

Riflessione collettiva e revisione condivisa degli scatti realizzati .

Allestimento di una prima esposizione temporanea durante l’evento Badafest al parco di Levante .

La mostra permanente “Vista Lenta” all’Informagiovani

L’esito concreto di questa esperienza è ora visibile a tutta la cittadinanza. Per ogni partecipante sono stati realizzati due ingrandimenti fotografici: uno è stato consegnato all’autore come ricordo personale, mentre l’altro è entrato a far parte di una collezione permanente di 10 opere esposte presso lo spazio Informagiovani di Cesenatico.

Questa scelta trasforma un ufficio pubblico in una piccola galleria d’arte diffusa, dove la creatività giovanile dialoga quotidianamente con chi frequenta lo spazio per studio o lavoro.

Orari di apertura e coworking

Le fotografie possono essere ammirate da chiunque acceda allo spazio Informagiovani, che funge anche da sala coworking gratuita. Di seguito il calendario settimanale di apertura:

Lunedì: 9:00 – 12:00 .

Martedì e Mercoledì: 9:00 – 12:00 e 14:30 – 17:00 .

Venerdì: 9:00 – 12:00 .

Per chi desidera utilizzare le postazioni di lavoro, è possibile prenotare tramite WhatsApp al numero +39 331 367 2571.

Il sostegno delle istituzioni: le parole di Lorena Fantozzi

L’evento di chiusura ha visto la partecipazione della vicesindaca Lorena Fantozzi, dei docenti Riccardo di Giovanni e Gaia Giraudo e delle famiglie dei ragazzi. L’Amministrazione Comunale ha espresso grande entusiasmo per i risultati raggiunti, sottolineando il valore sociale dell’iniziativa.

«Vedere le fotografie dei ragazzi esposte in uno spazio pubblico è un segnale concreto di quanto questi giovani abbiano saputo restituire al territorio qualcosa di autentico», ha dichiarato la vicesindaca Fantozzi, confermando la volontà di sostenere la continuazione di questo progetto in futuro .

“Vista Lenta” si conferma così un unicum nel panorama cesenaticense, capace di unire l’educazione all’immagine con il senso di appartenenza alla comunità