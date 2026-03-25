Cesenatico, amministrative 2027: giochi aperti tra smentite e nuovi equilibri

A quasi un anno dalla scadenza delle amministrative del 2027, a Cesenatico il quadro politico resta tutt’altro che definito. Le prime mosse ufficiali potrebbero arrivare solo dopo l’estate, mentre nei corridoi della politica locale si moltiplicano indiscrezioni e smentite.
Sul fronte del centrodestra, una delle ipotesi più chiacchierate — quella che vedeva l’architetto Giovanni Lucchi come possibile candidato sindaco — è stata smontata dallo stesso diretto interessato. Le voci, circolate con insistenza nelle ultime settimane, sembrano essere nate anche alla luce del suo impegno per il Sì durante la recente campagna referendaria. Un attivismo che aveva alimentato letture politiche premature.
Resta però un interrogativo: il centrodestra esce indebolito dal risultato del Referendum sulla Giustizia? La risposta, al momento, è tutt’altro che scontata. Se è vero che le dinamiche nazionali possono incidere sugli equilibri locali (in ultimo le dimissioni del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro), sarà il radicamento sul territorio — e non solo il vento romano — a determinare la tenuta della coalizione.
Sul versante opposto, il centrosinistra è chiamato a gestire un passaggio delicato: dopo due mandati del sindaco uscente Matteo Gozzoli, si apre inevitabilmente la partita della successione. Tra i nomi che iniziano a circolare con maggiore insistenza, quello dell’assessore al bilancio Jacopo Agostini appare oggi tra i più accreditati, anche se la partita è ancora tutta da giocare.
In un contesto così incerto, saranno le alleanze a fare la differenza. E proprio qui potrebbe inserirsi l’elemento più imprevedibile: “Riformisti per Cesenatico”, nuova realtà civica che si propone come “voce autonoma, liberale e progressista”. Un soggetto che, pur giovane, potrebbe rivelarsi decisivo nel determinare gli equilibri finali, spostando l’ago della bilancia in una competizione che si preannuncia serrata.
Per ora, più che certezze, dominano le strategie in divenire. A Cesenatico, la corsa al 2027 è appena iniziata — e tutto resta ancora da scrivere.